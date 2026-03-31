Конституционен отговор: Защо Гюров може да бъде премиер въпреки атаките? Доц. Христев разяснява

Мандатът на Андрей Гюров като премиер не е поставен под въпрос. Това заяви пред БНР доц. Христо Христев – преподавател по европейско право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и адвокат на Андрей Гюров по делата в България.

"Това положение няма как да се промени, независимо от хода на делото пред Съда на ЕС и пред ВАС, защото към момента, в който президентът Йотова е направила своя избор измежду тези лица, Гюров е имал качеството на подуправител на БНБ и е бил в списъка, който наричаме "домова книга". Напълно легитимно и законно е направен този избор по отношение на него", категоричен е той.

"В главното производство пред ВАС, в което оспорваме законността на акта на УС на БНБ за временно отстраняване на Гюров от длъжността на подуправител, отправихме искане за преюдициално запитване, като предложихме определени въпроси. В действителност обаче въпросите, които са отправени до съда, са формулирани от очевидно мнозинството на съдебния състав, който разглежда делото", коментира доц. Христев и уточни:

"Въпросите, които са отправени, в една част касаят това как би следвало да бъдат тълкувани определени разпоредби от уредбата на ЕЦБ с оглед на поставените в тях изисквания за заемане на длъжността управител на национална централна банка, респективно предвидени в тази уредба особени правила по отношение на отстраняването на управителите на национална централна банка, за да се гарантира чрез тези правила независимостта на националната централна банка. Българският законодател е избрал да разшири тези елементи на статуса на управителите на национална централна банка до останалите членове на управата на БНБ и за тях се прилагат същите изисквания и условия за евентуалното им предсрочно освобождаване. Друга част от въпросите обаче всъщност по-скоро са опит да бъде подведен Съдът на ЕС, като се внушава като завършен факт наличието на определени нарушения на г-н Гюров, свързани с недеклариране на обстоятелства. И други странни неща има в запитването".

Христев подозира, че съдебният състав е предубеден и просто си търси европейска подкрепа, за да произнесе решение, което вече е взел. Той напомни, че в началото на производството е искал отвод на председателя на състава. "Нямаме вътрешното убеждение, че този състав, в частност мнозинството от него, функционира при липсата на каквито и да е въпросителни дали може да прилага обективно, точно и справедливо българското право и това на ЕС. Имаме такива съмнения".

Според него становището на генералния адвокат по това производство няма това съдържание, което определени политически фигури и медии се опитаха да му предадат. В него има елементи, които изцяло подкрепят нашата теза, подчерта Христев и разясни:

"От една страна основанията за несъвместимост трябва да са ясно и точно определени във вътрешното право. От друга страна – има един изначален и много съществен порок – че УС на БНБ на практика е приел, че пряко и автоматично е обвързан от решението на друг орган, в случая КПК, като той извлича своето решение като автоматична последица от решението на КПК, без да прави собствена преценка, без да обсъди, анализира и обоснове тежестта на нарушението. В заключението на генералния адвокат се съдържат редица елементи, които говорят по посока на това, че подобен подход на националната централна банка би застрашил нейната независимост".

По думите му няма определен срок за произнасянето на Съда на ЕС. Дни, след като Гюров встъпи в длъжност като служебен премиер, УС на БНБ поиска прекратяване на делото, напомни той, но подчерта, че Гюров има правен интерес по това дело.

"Ако се прекрати делото, основната последица е, че актът, който г-н Гюров оспорва в това производство, ще се стабилизира като законосъобразен акт. Това е големият проблем. По отношение на този акт има правен спор. Той е стигнал и до Съда на ЕС в определени свои елементи. Това, че Гюров беше назначен за служебен премиер и подаде оставката си от БНБ, не означава, че спорът по отношение на законността на акта на БНБ е безпредметен, защото този акт го има и е породил своите последици. Гюров има гарантирано право на защита и от българската Конституция, и от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Правният интерес е налице. Производството трябва да продължи и да завърши", посочи още доц. Христев.

