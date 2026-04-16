Корупцията обезлюдява региони като Габровския – какви са решенията на ПП-ДБ*

Габрово се топи – демографските показатели са красноречиви. Районът изгуби над 20% от населението си през последните 15 години и вече е с под 100 хиляди души население. Това не е просто статистика – това са необитаеми домове, отпътували млади хора и все по-неясни перспективи. И този проблем логично беше във фокуса на срещата на зам.-председателя на „Продължаваме Промяната“ Николай Денков с представители на местната габровска общност.

Активните хора търсят реализация другаде, а младите заминават да учат в чужбина и рядко се връщат. Според Денков това не е случайно, а резултат от дългогодишно лошо управление и порочни практики, които отблъскват инвеститорите и затварят възможностите пред цели региони в страната.

Темата за възможностите присъстваше постоянно. Хората говореха за ограничения и трудности пред малкия бизнес, породени от модела на завладяната държава – корупция, шуробаджанащина и разпределяне на ресурси към свързани фирми.

Без стабилна икономическа и социална среда и без работещи правила няма как да има инвестиции. А без инвестиции трудно се отварят добри работни места. Именно затова, по думите на Денков, борбата с корупцията и зависимостите не е абстрактна тема, а пряко свързана с това дали един регион има бъдеще.

Като конкретни решения ПП-ДБ посочиха облекчения за бизнеса, връщане на прага за регистрация по ДДС до 85 000 евро и компенсации за високите цени на горивата и тока. Това са мерки, които могат да дадат въздух на предприемачите и да създадат условия за развитие.

Особен акцент беше поставен върху младите семейства. Денков очерта конкретни стъпки на „Продължаваме Промяната“ – достъп до детска градина за всяко дете, увеличаване на данъчните облекчения от 300 на 600 евро, 100% майчинство при по-ранно връщане на работа, както и поемане на здравните вноски от държавата. Тези политики могат да променят реално избора на младите дали да останат, особено в райони с по-нисък стандарт.

Наред с това бяха повдигнати и въпроси за инфраструктурата и неизползвания потенциал на туризма. Габрово има дадености, но без концепция и последователни политики те остават неоползотворени – проблем, който се мултиплицира в много части на страната.

По време на посещението беше официално представена листата на Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за регион Габрово, с водач Богомил Петков, заедно с кандидатите Николай Томитов, Алекс Згрипаров, Ивелин Стоянов, Михаил Гилин, Антония Добрева, Стефан Костадинов и Петя Куманова – можещи хора, изправили се с имената си в една трудна среда.

Срещата на Николай Денков с габровци показва, че хората ясно осъзнават проблемите. А следващата криза чука на вратата. Решението не е в поредния месия, то е в конкретния план за действие – с номер 7 в бюлетината.

*Публикацията е съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Коалиция ПП - ДБ за кампанията за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!