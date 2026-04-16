Ахмед Доган в Кърджали: Залогът на изборите е бъдещето на общността

Почетният председател на АПС д-р Ахмед Доган отправи силно политическо послание по време на предизборна среща в Кърджали, като постави акцент върху значимостта на предстоящите избори и необходимостта от активност.

В изказването си той подчерта, че вотът не е просто въпрос на парламентарно присъствие на АПС, а има пряко значение за бъдещето и сигурността на общността. Доган акцентира, че през последните 35–36 години общността е свикнала да има свое представителство в Народното събрание, което е било ключово за нейното развитие.

„Не мога да си представя нашата общност без представителство в парламента. Това ще бъде много зле за развитието и сигурността ѝ“, заяви той, като подчерта, че участието в изборите е задължително.

В заключение Доган отправи апел към симпатизантите за висока избирателна активност: „Нямам съмнение дали трябва да се гласува – задължително е. Апелирам към вас да бъдем активни.“

В края на изказването си той коментира и процесите в ДПС, като се позова на думи на Емин Балкан от Балгьоч за „мафиотска организация“, превзела партията. По думите му, участниците във вътрешнопартийния преврат не са били дългогодишни членове, а са били приети непосредствено преди конференцията. „Тази работа е нагласена и не става за една или две години“, посочи Доган, като не изключи и участие на държавни органи.

Почетният председател направи и самокритика за своето оттегляне, определяйки го като грешка, продиктувана от желанието да се даде път на младите. Според него след това ДПС постепенно се е превърнала в административна и „кметска“ структура, като даде примери с модели от Кърджали и Благоевград.

