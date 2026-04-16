Борисов: Повече компромиси няма да правя, не се борим за власт, а за управление

Най-важният закон, който трябва да гласува следващото Народно събрание, е Бюджет 2026. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му трябва да спре тегленето на дългове, да се съкрати държавната администрация и да се намали дефицитът. Той допълни, че ако ГЕРБ формират кабинет ще работят още по законите, свързани с Плана за възстановяване и изваждане на България от „сивия списък“.

„Най-трудният въпрос, който ми задават избирателите касае два периода – на „сглобката“ и на тройната коалиция, в която бяхме. Защо направихме толкова компромиси, като се започне с това, че се съгласих да не бъда премиер и се стигне до много леви мерки. Стигнахме до парадокса премиерът да каже, че бюджетът, който предлага не му харесва. Когато видях, че няма накъде, свалих правителството“, коментира Борисов.

По думите му той повече компромиси няма да прави: „Най-големият беше, че ни закичиха брошката, че има „модел“, а такъв модел няма и няма да има повече. А ние направихме този компромис, заради еврозоната и Шенген“, обясни той.

Според Борисов всичко, което е трябвало да свърши правителството на Росен Желязков, е свършено. „С истинско облекчение излязох от коалицията, обадих се и на Слави Трифонов, и на Зафиров, и на Гуцанов, и обясних, че повече за България е лошо в такъв формат да е управлявана. Свършихме обаче цялата работа, която имахме“, добави лидерът на ГЕРБ. Той каза още, че най-лесно е управлявал с „Патриотичния фронт“ (б.р кабинетът „Борисов 2“, 2014 – 2016 г.), защото се държали „най-мъжки“.

Попитан за поправките в Конституцията, той каза: „Аз им се извиних, защото юристите в ГЕРБ дойдоха и казаха: „Това, което се прави в момента, ще се пише и на ГЕРБ и е тежък пасив за ГЕРБ“. Тогава казах на Радо Чолаков: „Ако не сте съгласни и няма да гласувате, още тази вечер напускате депутатските места, защото аз съм поел ангажимент, към другите две партии“.

„Аз не съм премиер от 6 г., какъв модел „Борисов“. Да си лидер и да си премиер е много различно. Не е едно и също Желязков да е на Европейски съвет с Тръмп или аз. Много по-различно щеше да е. Всичко, което се случваше на Балканите, се случваше в София и във Варна“, уточни Борисов.

Той допълни, че би подписал документа за присъединяването на страната ни към Борда за мир на Доналд Тръмп. „Колегите от ПП-ДБ не спират да повтарят за модел „Борисов-Пеевски“. Всъщност моделът беше между тях и Пеевски. Когато излязоха да кажат, че сме приели промените в Конституцията на второ четене, мен дори не ме поканиха. Да, гласувах го. Повече, докато не съм убеден, че това е правилно – нито ни трябват „сглобки“, нито ни трябват коалиции. Или обмислени и ясни стъпки, или не участваме. Ние не се борим за власт, а за управление“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов призна, че и без протести е бил готов да подадат оставка на 1 януари 2026 г. По думите му е взел това решение след резултатите от местните избори в Пазарджик през миналата година.

На въпрос за легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Борисов коментира: „За разлика от всички останали, които „дрънкат“ от сутрин до вечер, когато Борисов каже нещо – то се случва. Когато аз казах, че Гешев трябва да си ходи, той си тръгна. ПП-ДБ се сдружиха с Гешев и той изнесе една количка компромати в парламента. Никоя личност не е важна“.

Борисов коментира, че има съмнения относно честността на вота. Даде пример, че в склада, където се съхраняват и настройват машините за гласуване – няма видео наблюдение. Също така, по думите му въпреки че са пломбирани, машините могат да се отварят. Той призова ЦИК да запечата всички машини.

Попитан дали полицейските акции срещу купения вот ще повлияят върху честността на вота, той каза: „Дайте да се държим сериозно. Каквото се преценили, това да правят, колкото се може повече, но спирайте всички“.

Според него цените са изпуснати от служебното правителство и те имат целия инструментариум да се борят със спекулата. „Останалите не виждат колко хитро действа Радев, остави служебното правителство да е изцяло на ПП-ДБ. Той стои отстрани, без да дава интервюта и послания, абсолютно нищо. 10 години е държавният глава на тази държава и изведнъж бил неопитен, просто е умен и хитър – евала му правя, как натика ПП-ДБ да изконсумират високите цени“.