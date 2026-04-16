Капанът в Ормузкия проток: Иран намери по-добро оръжие от ядрената бомба

Иран откри най-силния си инструмент за натиск в глобалната политика не в ядрената си програма, а в контрола върху Ормузкия проток. Десетилетия наред Техеран заплашваше да затвори пролива, но реалното затваряне се оказа даже по-лесно, отколкото някога иранският режим е предполагал, пише FT.

"Усещането е като да притежаваш атомна бомба", цитира изданието свой източник, който нарича блокадата стратегически пробив и подчертава, че няма планове как тя да бъде премахната.

Не само петролните и газовите доставки, но и значителна част от световните доставки на торове, хелий и други важни стоки и суровини преминават през Ормузкия проток, така че блокадата се оказа много сериозно препятствие за световната икономика. Контролът върху този тесен морски коридор днес за Иран е изключително силен инструмент, с който може да влияе и да се опита да получи желаното.

Още: Без полети в Европа: Самолетното гориво свършва след шест седмици

Допълнителна заплаха сега е възможността хусите да затворят и Червено море за корабоплаване.

Въпреки това следва да се посочи, че блокадата на протока не е лесно да се поддържа без тежки последици и за самия Иран: страната също губи приходи от износ. Анализатори смятат, че Иран може да издържи ограничено време без да изнася петрол, преди да се наложи да намали добива.

Пентагонът: Готови сме да възобновим ударите срещу Иран, кораби ще бъдат вземани на абордаж