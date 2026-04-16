Капанът в Ормузкия проток: Иран намери по-добро оръжие от ядрената бомба

16 април 2026, 18:47 часа 1030 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Иран откри най-силния си инструмент за натиск в глобалната политика не в ядрената си програма, а в контрола върху Ормузкия проток. Десетилетия наред Техеран заплашваше да затвори пролива, но реалното затваряне се оказа даже по-лесно, отколкото някога иранският режим е предполагал, пише FT.

"Усещането е като да притежаваш атомна бомба", цитира изданието свой източник, който нарича блокадата стратегически пробив и подчертава, че няма планове как тя да бъде премахната.

Не само петролните и газовите доставки, но и значителна част от световните доставки на торове, хелий и други важни стоки и суровини преминават през Ормузкия проток, така че блокадата се оказа много сериозно препятствие за световната икономика. Контролът върху този тесен морски коридор днес за Иран е изключително силен инструмент, с който може да влияе и да се опита да получи желаното.

Допълнителна заплаха сега е възможността хусите да затворят и Червено море за корабоплаване.

Въпреки това следва да се посочи, че блокадата на протока не е лесно да се поддържа без тежки последици и за самия Иран: страната също губи приходи от износ. Анализатори смятат, че Иран може да издържи ограничено време без да изнася петрол, преди да се наложи да намали добива.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Ормузки проток война Иран
