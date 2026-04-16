Татяна Султанова, ПП-ДБ: Ще се борим за реална децентрализация, която да съживи българските региони*

Татяна Султанова е народен представител от Сливен в пет поредни Народни събрания и водач на листата на ПП-ДБ за 21 МИР Сливен на изборите на 19 април с номер 7 в бюлетината. Тя е с над 15 години опит в сферата на околната среда, включително участие в подготовката на България за членство в ЕС, тя познава отвътре как политиките се превръщат в реални решения за хората. Заместник-председател на Комисията по околна среда и водите във всяка легислатура, в която е участвала, и член на Комисията по образование и наука в 51вото НС, Султанова е сред народните представители, които гласуваха за спирането на бюджета на мафията и за свалянето на правителството на Борисов и Пеевски. Разговаряме с нея за задаващата се икономическа криза, регионалните неравенства и бъдещето на Сливен.

Г-жо Султанова, данните на Евростат показват, че Югоизточна България е с най-голям икономически спад в целия Европейски съюз през 2024 г. Същевременно друг български район е на първо място по ръст. Как обяснявате този парадокс?

Този парадокс е най-ясното доказателство, че България не е бедна държава, а е безобразно крадена. Южен централен район расте с 11,6%, защото там има индустриални зони, чуждестранни инвестиции, работеща инфраструктура. А нашият Югоизточен район се срива с 12,7%. Най-тежкият спад в целия Европейски съюз. Не в Гърция, не в Румъния, при нас. И Сливен стои на самото дъно с едва 6 700 евро БВП на човек от населението, най-ниското ниво в цялата страна. Това не е природно бедствие. Това е резултат от десетилетия корупция, която е насочвала инвестициите, инфраструктурата и европейските пари към определени места, а останалите е оставяла да се задушават. Когато от парламента се решава кой бизнес ще просперира и кой ще бъде задушен, когато обществените поръчки се нагласяват, когато регулаторите защитават монополите вместо гражданите, не е изненада, че едни региони растат, а други умират.

Войната в Иран вече удря цените на горивата. Какво означава това за българските семейства и какво предлагате като отговор?

Означава, че всяко семейство ще усети ударите директно в джоба си. По- скъпо гориво означава по-скъп транспорт, по-скъпа храна, по-скъпо всичко. Сливналията, който едва свързва двата края, се чуди дали ще си запази работата, дали ще може да заведе децата на море, дали ще му стигне заплатата до края на месеца. Ние вече минахме през подобна криза през 2022 г. и доказахме, че можем да се справим. Тогава въведохме компенсации от 25 стотинки на литър гориво, сложихме таван на цената на тока за бизнеса, вдигнахме пенсиите от 300 на 467 лева, увеличихме данъчния кредит за деца от 20 на 600 лева. Заплатите и пенсиите растяха по-бързо от инфлацията. Сега ще предложим нов широк антикризисен пакет по същата логика, включително намаление на ДДС за парното и газа от 20 на 9%, освобождаване от акциз на електроенергията и подкрепа за семействата с деца. Нито Борисов, нито Радев могат да се справят. Рецептата на Борисов я знаем: постна пица и обезкървяване на бизнеса. По негово време пенсиите растяха с по 10 лева на година, а парите изтичаха в корупционни схеми и се раздаваха през прозорците на джипката. Радев пък ни предлага унгарска рецепта, която направи унгарските домакинства по-бедни от българските.

Казвате, че корупцията е коренът на проблема. Но хората са уморени да слушат за корупция и да не виждат резултати. Какво конкретно ще направите?

Разбирам умората. Но тя е целенасочено създадена от Борисов и Пеевски, за да кажат хората: „Всички са еднакви, няма смисъл." Именно на това разчитат. Ние обаче не говорим с общи приказки. Имаме протокол за ликвидация на корупцията с конкретни стъпки. Първо, избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, което е възможно само ако ГЕРБ и ДПС имат под 80 депутати. Второ, съкращаване на министерствата от 20 на 12. Трето, свързване на всички игрални автомати в казината с НАП в реално време, защото не е нормално касовият апарат на всеки фризьорски салон да има връзка с НАП, а казината да нямат. Четвърто, ограничаване на кредитите от ББР до 3 милиона евро, за да не се раздават милиарди на десетина избрани олигарси. Пробвахме с коалиции и с убеждаване, не стана. Сега трябват 121 депутати, които да гласуват „за", а не „въздържал се".

Да се върнем към Сливен. Областта е с най-нисък БВП на глава от населението в цялата страна, икономическата активност пада рязко.Актуално2 Какво точно убива Сливен?

Сливен умира от корупция, облечена в конкретни форми. Умира от липса на инвестиции, защото инвеститорите заобикалят места, където обществените поръчки са нагласени и регулаторите обслужват определени интереси. Умира от разрушена инфраструктура. Умира от водопроводна мрежа, по която се губи огромна част от водата, докато хората плащат все по-високи сметки. Умира от това, че вместо да се инвестира в производство и работни места, историческите сгради се превръщат в казина, а рекламата на хазарт залива града. Българските граждани пропиляват милиард евро годишно за хазартни игри, това са пари, извадени от семейните бюджети. Икономическата активност в областта е паднала със 7 процентни пункта за една година. Това означава, че хора спират да търсят работа, защото са се отказали. Младите заминават, а тези, които остават, се борят за оцеляване. Нито един от тези проблеми не е нерешим. Но няма да бъде решен от хората, които са го създали.

Какво конкретно ще направите за Сливен в следващия парламент?

Първо, ще се борим за реална децентрализация на инвестициите и европейските средства. Не може 44% от БВП на страната да е концентрирано в София, а Сливен да бъде оставен с трохи. Второ, ще настоявам за реална подкрепа за семействата, защото в Сливен това е въпрос на оцеляване: 100% майчински за жените, които се върнат на работа, двоен размер на майчинските за близнаци и тризнаци, помощи за учениците от 5и, 6и и 7и клас, които в момента са изключени от финансова подкрепа. Трето, ще работя за забрана на рекламата на хазарт в населените места, защото е абсолютно неприемливо децата ни да растат, заобиколени от реклами на казина и букмейкъри. Четвърто, ще продължа битката за чист въздух и за нормална водна инфраструктура в областта, защото познавам тези проблеми отвътре. На 19 април сливналии имат избор: или продължаваме с модела, който ни направи най-бедната област в страната, или гласуваме с номер 7 за хората, които вече доказаха, че могат да се опълчат на мафията. Заедно свалихме правителството на Борисов и Пеевски. Сега можем заедно да ликвидираме корупцията и безобразията.

*Публикацията е съгласно договор, сключен между "Уебграунд Груп" АД и Коалиция ПП - ДБ за кампанията за Парламентарни избори 2026 г. Купуването и продаването на гласове е престъпление!