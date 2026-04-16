Веласкес се смята за непоклатим в Левски: води две свои протежета на “Герена“

16 април 2026, 20:11 часа 468 прочитания 0 коментара

Без значение дали Левски ще стане шампион на България, старши треньорът Хулио Веласкес се смята за непоклатим в Левски. Според колегите от “Мач Телеграф“ влиянието на испанския специалист в отбора ще става все по-голямо, като през лятото на “Герена“ е много вероятно да пристигнат двама негови сънародници. Според информациите те ще бъдат специалисти, които да подобрят работата с младите футболисти в Левски.

В Левски пристигат още двама испанци

Прогресът, който Левски има под ръководството на Хулио Веласкес е неоспорим. Поради тази причина, испанският специалист, както и целият негов щаб, се смятат за сигурни водещи фигури в отбора. Независимо дали Левски спечели титлата в Първа лига през този сезон или не. Това се доказва с информацията, че двама сънародници на Веласкес най-вероятно ще пристигнат на “Герена“ през лятото. Става въпрос за двама специалисти, които ще отговарят за работата с младите играчи.

Методист и “треньор на треньорите“ ще отговарят за талантите

Един нов методист и един така наречен треньор на треньорите, който да следи дали зададените параметри се изпълняват. С това в Левски целят в академията на отбора да се работи по начин, максимално близък до този, по който Хулио Веласкес работи в първия отбор. По този начин юношите ще могат да правят по-бърз и ефективен преход от академията към мъжкия отбор. Няма как да се скрие факта, че Испания е една от водещите страни в целия свят, що се отнася до развиване на млади таланти и интегрирането им в мъжкия футбол.

Николай Илиев
