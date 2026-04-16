Войната в Украйна:

Тежка катастрофа със загинал пешеходец затруднява движението на магистрала "Марица"

16 април 2026, 18:42 часа
Снимка: iStock
Мъж на 75 години е починал при инцидент на автомагистрала "Марица", съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. В 15:17 часа днес е получен сигнал за катастрофа при 19 километър на автомагистрала "Марица" в посока Свиленград. По първоначална информация, инцидентът е между лек автомобил, управляван от 76-годишен мъж, и 75-годишен пешеходец, който е починал.

Водачът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Временно движението в района на местопроизшествието се осъществява в една лента. Ограничена е изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната. Движението се регулира от "Пътна полиция", съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора, посочват от ОД на МВР

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Автомагистрала Марица катастрофа пешеходец блъснат пешеходец
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес