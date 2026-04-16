Шарл Льоклер предупреди за сериозен риск при новите болиди във Формула 1

Пилотът на Ферари Шарл Льоклер сподели мнението си за новото поколение болиди във Формула 1, въведено през настоящия сезон, като открои както предимствата им, така и местата, които според него се нуждаят от подобрение. Той обърна специално внимание на управлението на енергията, което се оказва ключов фактор за представянето, особено в квалификациите. По думите му именно ограниченията в този аспект затрудняват пилотите да извличат максимума от автомобила във всяка обиколка и да атакуват пределите му.

Звездата на Ферари посочи най-голямото предизвикателство пред пилотите през новия сезон

В същото време Льоклер подчерта, че в състезателни условия новите болиди предлагат интересна динамика и предпоставки за оспорвани битки на пистата. Въпреки това той предупреди за потенциални рискове, свързани със значителните разлики в скоростта между отделните автомобили.

Тежък инцидент вече бе наблюдаван по време на Гран при на Япония на пистата "Сузука", когато Оливър Беарман настигна Франко Колапинто, движещ се с около 50 км/ч по-ниска скорост. Ситуацията доведе до сериозен удар на Беарман в предпазните бариери.

Според Льоклер подобни разлики в темпото ще изискват сериозна адаптация от страна на пилотите, за да се избегнат опасни ситуации в бъдеще.

“Смятам, че с тези коли ние със сигурност трябва да се състезаваме по по-различен начин, в това няма съмнения. Едно от нещата, които дискутирахме, беше движението и смяната на посоките, когато сме в супер клипинг, което създава потенциални опасни ситуации”, каза пилотът.

“В Австралия аз имах няколко сложни момента в битката ми с Джордж. Но да, мисля, че нещата ще се подобрят с времето. Засега обаче е сложно”, продължи той.

“Смятам, че определено има промени, които можем да направим за квалификациите, за да можем да натискаме максимално тези коли, без да мислим за енергията. За състезанията говорим по-скоро за напасване от наша страна в защита, като се има предвид колко важна може да е разликата в скоростта. Според мен тук отговорността е по-скоро при защитаващата се кола, а не при атакуващата”.

“Дали трябва да променим всичко за състезанията, не знам. Не знам дали съм единственият... Не мисля, че само аз говоря с другите пилоти, но според мен е 50/50. Лично според мен тези коли са забавни за състезанията”, заяви още монегаскът.

