Трайчо Трайков: Компании, които използват големи количества електроенергия, може да получат компенсация

Компании, които използват големи количества електрическа енергия, имат възможност да получат компенсация, съобщи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг в Министерския съвет, след като по-рано Европейската комисия съобщи, че одобрява искането на България за осигуряване на временна държавна помощ за енергоемките дружества. С тази успешна нотификация ние сме една от първите държави в Европейския съюз, които ще прилагат този механизъм, посочи Трайков.

Компании, които използват големи количества електрическа енергия имат възможност да получат компенсация за платената цена над 63 евро на мегаватчас и половината от разликата между пазарната цена и 63 евро ще им бъде възстановена като компенсация, като техния ангажимент е половината от това, което са получили да инвестират в мерки за енергийна ефективност, обясни той.

Това означава че тези компании ще могат за запазят работни места и да произвеждат продукции, които ги правят конкуренти, коментира Трайков и добави, че мярката е за три години с общ разбор около 320 милиона евро.

Относно действията на служебното правителство Трайков отчете, че в АЕЦ "Козлодуй" е гарантирана безаварийната работа на централата. В същото време по отношение новите мощности са започнали процедури по отчуждаване на терена на справедлива цена. Успешно спасихме проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост - около 300 проекта на общини и компании бенефициенти, отбеляза още той.

