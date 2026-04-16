73% шанс за триумф: Изкуствен интелект разкри кои ще са финалистите в Шампионска лига

16 април 2026, 20:40 часа 345 прочитания 0 коментара
Суперкомпютърът на “Opta“ направи поредните си много важни изчисления за това кой отбор какъв шанс има да продължи напред в Шампионска лига. Този път те се отнасят до 1/2-финалите. ПСЖ срещу Байерн Мюнхен и Арсенал срещу Атлетико Мадрид. Два от тези четири отбора ще продължат напред и ще оформят финалната двойка, която ще определи носителят на купата от Шампионска лига за сезон 2025/26.

Байерн Мюнхен има над 60% шанс за класиране

Изненадващо или не, според суперкомпютъра и в двете 1/2-финални срещи има изявен фаворит. Байерн Мюнхен има доста по-големи шансове от ПСЖ за класиране на финала. Това се вижда от публикацията на “Opta“, в която станах публични прогнозите. Те не са оптимистично настроени към отбора, воден от Луис Енрике. Парижани имат 38.72% шанс да се класират на финал, докато шансовете на Байерн Мюнхен са почти двойни – 61.28%. Първият мач между двата колоса е на 28 април, вторник, в Париж, а реваншът ще се състои на 6 май, сряда, в Мюнхен.

Арсенал

Арсенал е с най-големи шансове да играе финал в Шампионска лига

Но ако процентите показват малка интрига в сблъсъка между ПСЖ и Байерн, то този между Арсенал и Атлетико Мадрид може да ни се стори направо безинтересен, ако се доверим изцяло на числата. Според суперкомпютъра “артилеристите“ имат цели 73.40% шанс да са един от двамата финалисти. Това е и най-големият процент от четирите клуба, които ще вземат участие в 1/2-финалната фаза. От своя страна Атлетико Мадрид прибира останалите 26.60%. Двете срещи между англичани и испанци ще се проведат на 29 април и 5 май. Разбира се, до самите мачове има доста време и всичко може да се промени.

Николай Илиев Отговорен редактор
