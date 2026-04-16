Може ли в България да се изпълни американската мечта: Ирмена Чичикова за новия филм "Черно море" (ВИДЕО)

Такъв тип проекти винаги ти носят много повече, отколкото можеш да си представиш, защото не знаеш какво да очакваш от тях. Във филма виждаме, че в крайна сметка всички сме хора, човешки същества. Независимо къде сме отраснали, откъде идваме. Ние двамата с Дерек, опознавайки се в хода на снимките и пред камера, установихме, че си приличаме много повече, отколкото си мислим.

Това разказа актрисата Ирмена Чичикова в предаването "Студио Actualno" във връзка с новата българо-американска продукция "Черно море", която тръгва в кината от 17 април и представя българската действителност по един забавен, но не захаросан начин.

Създатели на филма са Дерек Хардън и Кристал Мозел, а в актьорският състав са и познатите на българската публика Ирмена Чичикова, Самуел Финци, Анаис Финци и Стойо Мирков.

Продукцията е създадена без предварително написан сценарий – чрез импровизация и работа на място, което позволява на историята да се развива органично и да улавя реалната енергия на средата и хората. „Черно море“ е заснет изцяло в Созопол, където созополчани се превръщат в главно действащо лице във филма.

"Ние тръгнахме от някаква идея, нахвърляна история, която се развиваше и променяше в хода на действието. Това че той (Дерек) има тази свобода на човек, който е необременен с класически тренинг, много добре се припокриваше с мен. Допълвахме се", сподели актрисата.

Сюжетът

Източник: ПР

Врачка разкрива на възрастна дама, че е неизлечимо болна. За да се оправи, трябва да си легне с черен. Така, в търсене на лесни пари, главният герой Халид прелита от Ню Йорк в Созопол. За нещастие жената умира, а презокеанското жиголо го обират и той остава без нищо в чужда държава.

Оттук започва сюжетът на харизматичната комедия, която ще даде на българския зрител нова, ведра гледна точка към реалността, в която живеем. Главния герой в „Черно море“ – Халид, е изигран от самия Дерек Хардън, който освен актьор е и рапър, арт куратор и филмов режисьор. Познат е с артистичното име Dear Derrick. В работата си често съчетава различни форми на изкуство и културни влияния. Хип-хоп културата заема значително място в неговите проекти, работейки с артисти като Wu-Tang.

