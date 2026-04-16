Може ли в България да се изпълни американската мечта: Ирмена Чичикова за новия филм "Черно море" (ВИДЕО)

16 април 2026, 18:00 часа 346 прочитания 0 коментара

Такъв тип проекти винаги ти носят много повече, отколкото можеш да си представиш, защото не знаеш какво да очакваш от тях. Във филма виждаме, че в крайна сметка всички сме хора, човешки същества. Независимо къде сме отраснали, откъде идваме. Ние двамата с Дерек, опознавайки се в хода на снимките и пред камера, установихме, че си приличаме много повече, отколкото си мислим. 

Това разказа актрисата Ирмена Чичикова в предаването "Студио Actualno" във връзка с новата българо-американска продукция "Черно море", която тръгва в кината от 17 април и представя българската действителност по един забавен, но не захаросан начин. 

Създатели на филма са Дерек Хардън и Кристал Мозел, а в актьорският състав са и познатите на българската публика Ирмена Чичикова, Самуел Финци, Анаис Финци и Стойо Мирков. 

Продукцията е създадена без предварително написан сценарий – чрез импровизация и работа на място, което позволява на историята да се развива органично и да улавя реалната енергия на средата и хората. „Черно море“ е заснет изцяло в Созопол, където созополчани се превръщат в главно действащо лице във филма.

"Ние тръгнахме от някаква идея, нахвърляна история, която се развиваше и променяше в хода на действието. Това че той (Дерек) има тази свобода на човек, който е необременен с класически тренинг, много добре се припокриваше с мен. Допълвахме се", сподели актрисата. 

Сюжетът 

Врачка разкрива на възрастна дама, че е неизлечимо болна. За да се оправи, трябва да си легне с черен. Така, в търсене на лесни пари, главният герой Халид прелита от Ню Йорк в Созопол. За нещастие жената умира, а презокеанското жиголо го обират и той остава без нищо в чужда държава.

Оттук започва сюжетът на харизматичната комедия, която ще даде на българския зрител нова, ведра гледна точка към реалността, в която живеем. Главния герой в „Черно море“ – Халид, е изигран от самия Дерек Хардън, който освен актьор е и рапър, арт куратор и филмов режисьор. Познат е с артистичното име Dear Derrick. В работата си често съчетава различни форми на изкуство и културни влияния. Хип-хоп културата заема значително място в неговите проекти, работейки с артисти като Wu-Tang.

Александра Йошева Отговорен редактор
филм Черно море Ирмена Чичикова Студио Actualno
