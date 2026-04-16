Още една западна медия в лицето на втората по големина информационна агенция в света Reuters пише за бившия български президент Румен Радев, сега кандидат на бъларските избори, наричайки го проруски, подкрепен от селски избиратели и "нов Орбан". Радев води в проучванията, подкрепен от подкрепата на по-възрастни, селски избиратели, които го виждат като спасител, който ще сложи край на години на сътресения и ще разруши това, което земеделецът Николай Василев нарича "олигархия" от корумпирани ветерани политици.

Нов Орбан?

Победа на Радев може да преосмисли външната политика на България, която е диктувана от партии, лоялни на Брюксел. България се присъедини към еврозоната през януари, а миналия месец подписа споразумение за сигурност с Украйна, ходове, които Радев оспорва, пише още информациаонната агенция.

"Създателите на коалиции въведоха еврото в България без да ви питат. А сега, когато плащате сметките си, винаги помнете кои политици са ви обещали, че ще бъдете в "клуба на богатите"", каза Радев в сряда, отговаряйки на общественото разочарование от нарастващите сметки. След като прокремълският унгарски премиер Виктор Орбан беше отстранен от поста, Радев се позиционира като единствения останал лидер на ЕС, готов да подобри отношенията с Москва, дори докато войната на Русия в Украйна продължава. "Ние сме единствената държава членка на Европейския съюз, която е едновременно славянска и източноправославна," каза той в интервю за българския журналист Мартин Карбовски. "Можем да бъдем много важна връзка в целия този механизъм... да възстановят отношенията с Русия".

Компромисите, Радев и възможните коалиции в България

През декември правителството подаде оставка на фона на масови протести срещу корупцията и бюджет, който предлагаше по-високи данъци. Последва бум в търсенето на реформи. Напредна Радев.

Неговата партия Прогресивна България (ПБ) има около 30% от гласовете, показват проучванията, с около 10 процентни пункта пред най-голямата партия в страната, ГЕРБ, но далеч от категорично мнозинство. Партията е получил над 650 000 евро частни дарения за кампании, което е 67% от общите дарения, показват данни от Националната одиторска служба на България.

Все пак Радев може да се нуждае от коалиционни партньори, което може да смекчи проруската му позиция. Един от кандидатите е проевропейската коалиция "Продължаваме промяната" - Демократична България, която има около 12% и е съгласна, че са необходими реформи. Радев изключи съюз с ГЕРБ, ръководен от бившия премиер Бойко Борисов, или с партията Движение за права и свободи, чийто лидер Делян Пеевски е под санкции от САЩ и Великобритания за корупция. "Всички индикации сочат към... изграждане на коалиция", каза Тихомир Безлов, старши сътрудник в Центъра за изследване на демокрацията в София, като добави, че не е ясно колко дълго ще оцелее някоя коалиция. Много ще зависи от избирателната активност, която се очаква да надхвърли 50%.

Изборите в България: Русия отрича намеса

В опит да възстанови доверието, временното правителство затегна купуването на гласове, което е широко разпространено в България, и потърси помощ от ЕС за противодействие на онлайн дезинформацията, включително от така наречените руски източници. Радев каза, че това е измама за манипулиране на гласуването. "Никой отвън не може да дойде и да ни каже за кого и за какво да гласуваме. Това се решава тук, от нас, българите," каза той. Русия отрича намеса в чуждестранни избори, пише още Reuters.