Доверие или раздяла? Ръководството на Ливърпул се произнесе за съдбата на Арне Слот

Бъдещето на Арне Слот начело на Ливърпул е една от най-дискутираните теми през този сезон. Той спечели Висшата лига още в първия си сезон начело на “червените“, но въпреки похарчените над 400 милиона евро през летния трансферен прозорец, сега Ливърпул отпадна от всички турнири, в които се състезаваше. А неубедителното представяне в първенството, поставя участието на мърсисайдци в Шампионска лига през следващия сезон под голяма въпросителна.

Ливърпул преживява кошмарен сезон

Ливърпул отпадна както от Купата на лигата в Англия, така и от ФА Къп. През седмицата “червените“ допуснаха и втора загуба от ПСЖ в 1/4-финалния мач реванш от Шампионска лига, като така приключиха и участието си в “турнира на богатите“. Във Висшата лига мърсисайдци са на 5-то място с 52 точки от 32 изиграни мача – 15 победи, 7 равенства и 10 загуби. Неубедителното им представяне от началото на сезона и вероятността да не играят в Шампионска лига през следващия сезон, може и да приключат престоя на Арне Слот на “Анфийлд“.

Още: Тъжна вест! Почина бивш вратар на Арсенал и Ливърпул

“Собственикът на Ливърпул възнамерява да се придържа към Арне Слот“

Но реномираният журналист Дейвид Орнстийн съобщава друго. Според него ръководството на Ливърпул ще продължи да разчита на Арне Слот независимо от развоя на настоящия сезон. “ Цялата ни информация е, че собственикът на Ливърпул FSG възнамерява да се придържа към Арне Слот. От разговорите, които проведох – дори и да няма футбол от Шампионската лига – това е намерението. Те биха искали да започнат следващия сезон с него и да му дадат шанс с новите попълнения. Новите попълнения ще продължат, от това, което чуваме... Мисля, че има четири или пет титулярни позиции, върху които Ливърпул ще смята, че все още трябва да работи като част от този проект“, съобщи Орнстийн.

Още: Ливърпул е фаворит за защитник от Висшата лига, желан от Челси и Ман Юнайтед