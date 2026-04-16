Бащата на Сияна в отворено писмо към ПП-ДБ: Съучастници сте в гавра с паметта на Сияна

Лидерът на коалиция "Сияние" Николай Попов се обърна в отворено писмо към председателите, съпредседателите и лидерите на коалиция ПП/ДБ, но не толкова в качеството си на лидер на формацията, а като баща на загиналата преди една година в катастрофа 12-годишна Сияна. Причината - "гавра с паметта" на дъщеря му от страна на "дигиталния партньор" на ПП/ДБ в лицето на BG Elves, по думите на Попов.

"Бих искал да ви напомня, макар да съм убеден, че този факт ви е известен, че регистрираната за участие в предстоящите парламентарни избори коалиция "Сияние" носи името на дъщеря ми Сияна. Сияна е събирателен образ на още стотици деца и младежи, загинали без време по лошите пътища на България, отговорност за което носят всички български правителства през последните 20 години. Сред тях са и две ваши правителства, макар продължителността на тяхното управление да не е сравнима с дългите години управление на правителствата на ГЕРБ и ДПС. Не нашата коалиция, а именно тези две партии трябва да бъдат общи опоненти.

Тъкмо защото името на коалиция "Сияние" символизира паметта на толкова голям брой трагично загинали и убити деца, е морално и политически недопустима гаврата с тяхната памет.

Вчера, 15.04.2026 г., на страницата на вашия дигитален партньор BGеlves във Фейсбук се появи публикация, в която името на коалиция "Сияние" е обидно и умишлено перифразирано от коалиция "Сияние" в коалиция "Свиняние".

Въпреки огромното ми възмущение, изчаках достатъчно време вие, уважаеми председатели, съпредседатели и лидери на ПП/ДБ, да се разграничите категорично от тази нечовешка гавра с паметта на дъщеря ми и на стотици още като нея други деца, извършена от вашите партньори от BGelves. За мое огромно огорчение, вие не го сторихте, което ви прави съучастници в този нечовешки акт. Няма никакво оправдание за недопустимата замяна на толкова светло събирателно име, каквото е това на Сияна, с името на онова животно, което разнасяхте в розов цвят по протестите, в които и ние сме участвали.

Не се надявам на извинение от вас, но признавам, че имах очакването да отговорите поне неутрално на изключително толерантното отношение, което коалиция "Сияние" показа към вас в хода на цялата предизборна кампания", завършва "с възмущение" Николай Попов.

