Нашето илюзионно изкуство е било на световно ниво: Ненчо Илчев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Той е най-популярният за миналото столетие. Заедно с него са били и Факира Мити и Ник Дим Кос, но от хората, които са правили големи спектакли и са се наложили като илюзионисти, Сенко е най-популярният илюзионист, който е работил от 1920-та до 1965-та година.

Това разказа актьорът и илюзионист Ненчо Илчев в предаването "Студио Actualno", във връзка с документалния филм за илюзиониста Мистер Сенко (Евстати Христов Карайончев), който бе създаден по повод 120 години от рождението му.

Световноизвестен с магиите си, българският илюзионист започва кариерата си в цирк "България" и оставя следа като един от най-големите артисти в сферата на илюзията.

Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и на родната Враца, признат по цял свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант труд, усърдие, кураж и широка душа врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е "Сваляне на главата". С този номер Мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите (1961 г., щата Индиана). Други известни негови илюзии са "Електрическият стол" и "Разрязване на жена с циркулярен трион".

Ние сме имали много силни илюзионисти, освен Мистер Сенко. Всички атрибути, с които са работили, на 90% аз съм ги събрал в Музея на магията, разказа Ненчо Илчев.

Актьорът и илюзионист е създател на Музея на магията в село Момчиловци, където се намира най-голямата в Европа колекция от реквизити на нашите най-добри илюзионисти, работили през миналия век и досега - Мистър Сенко, Факира Мити, Орфи, Астор, Харди, Лепас и много други.

По повод създаването на музея, на церемонията на наградите "Икар" тази година, Илчев взе специална награда за цирково изкуство.

