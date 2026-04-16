Нанков: Докато опонентите ни обещават, ГЕРБ гарантира

Докато опонентите ни обещават, ГЕРБ гарантира. И това е голямата разлика между нас и другите. Постигнахме мечтите на няколко поколения българи за пълноправно членство в европейското семейство. Това написа кандидатът за народен представител от ГЕРБ-СДС и бивш министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков във Фейсбук.

Какво означава това ли:

Това означава свобода – най-ценното достижение на демокрацията.

Благодарение на усилията на ГЕРБ българите вече имат свободата да пътуват, да минават граници без притеснения, а валутата ни да важи и в големите европейски държави – нещо немислимо преди няколко деситилетия.

Следващата голяма стъпка, която ГЕРБ гарантира, е да достигнем средните за Европейския съюз доходи.

За целта е необходимо стабилно управление на ГЕРБ-СДС, което в рамките на един управленски мандат да изпълни тази нова амбициозна цел.

Без да тегли огромни заеми, с които да обрича младите на тежки дългове.

По думите на Нанков ГЕРБ гарантира изграждането на големите инфраструктурни обекти, включително чрез привличане на частен капитал през концесии.

Така ще се повиши прозрачността и ще се съкрати изпълнението. Собствеността на инфраструктурата, разбира се, ще остава държавна, по думите му.

ГЕРБ гарантира нова национална програма за саниране, която ще включва не само панелните блокове от социализма, но и къщите.

ГЕРБ гарантира поетапно разрешаване на кризите с безводието, при ясно приоритизиране на засегнатите населени места.

ГЕРБ гарантира и продължаване на общинската инвестиционна програма.

"Докато опонентите ни обещават, ние гарантираме. Докато опонентите ни спекулират, ние работим. Гражданите знаят, че изпълняваме своите ангажименти. Защото навсякъде живеят хора - с различни политически възгледи. Но всички заслужават по-добър живот", завърши Нанков.