ГЕРБ: С детска отвертка отворихме машина за гласуване, 10 000 от тях може да са компрометирани (ВИДЕО)

Цветомир Паунов и Владимир Темелков от ГЕРБ обявиха, че от Централната избирателна комисия са ги нападнали вербално и не са им отговорили на важни въпроси относно сигурността на машините за гласуване на предсрочните парламентарни избори тази неделя, 19 април.

"Бяхме в склада, в който днес публично беше представена инсталацията на машините пред медиите и пред присъстващи наблюдатели. Ние бяхме в качеството си на наблюдатели на този процес и искахме да отправим много въпроси, на които не получихме отговори, бяхме буквално вербално нападнати от представителите на Централната избирателна комисия и „Сиела (Норма)“. Искахме да зададем нашите въпроси по отношение сигурността на машината и - най-вече - с една техническа възможност за отваряне на капака и ненарушаване на пломбите. Вместо това не получихме достатъчно надеждни отговори", каза Паунов във видеообръщение.

"От ГЕРБ ние винаги сме били „за“ машинното гласуване", добави той, като същото потвърди и Темелков.

Още: Започна доставката на машини за изборите в чужбина

Затова те призоваха зам.-председателя на ЦИК Росица Матева, заедно с всички членове на ЦИК и представителите на държавата в Министерството на електронното управление, "да гарантират сигурността на машините и да не се стига до съмнения при надделяващия обществен интерес като част от този процес".

Владимир Темелков каза, че най-притеснителното е самата машина, която "не е от нашето поколение".

"Първо, с една проста детска отвертка успяхме да преодолеем защитата на пломбите и да отворим машината. Тъй като в склада няма видеонаблюдение, това означава, че за този вот близо 10 000 машини не е ясно кога са отваряни, как са отваряни, дали са отваряни и защо. Второ, има скрити близо 4 порта – 2 USB порта, 1 порт за интернет, плюс допълнително място за захранване. Това води до следното съмнение – може ли тази машина да се включи безжично в интернет? Въпреки че имаме уверения, че всички портове са спрани, реално ние няма как да знаем това нещо. Зададохме съвсем културно тези въпроси и бяхме изключително много и вербално нападнати", каза той.

И още: "Има ли машината нужното подсигуряване, от гледна точка на захранване? Ако захранването се спре, се оказва, че тази батерия, която е там и е външна, не повече от 30 минути успява да захрани машината. Това може ли да компрометира вота, ако в един момент се окаже, че тези близо 15-годишни машини със софтуер, чиято поддръжка е изтекла преди една година, не може да издържи?", попита още Темелков.

Още: Проверяват кода на 100% от машините за гласуване

"Още на тестовете успяхме да забием тази машина. Това означава за n-ти път, че вотът може да бъде компрометиран. Вместо отговори получихме вербална атака", допълни представителят на ГЕРБ.

Владимир Темелков посочи, че Божидар Божанов от ПП-ДБ е предложил да обясни как работи машината. „Шефката на ЦИК беше абсолютно съгласна и ние ги попитахме - заедно ли работите? Те казаха „не“ и повече не се обадиха“, каза той.

"Това ли са подходящите машини? Машината, с която гласуваме вече пета година, служи само като за да вземеш билетче за ред в болница, в НАП, в някоя общинска администрация. Но тази машина е с максимално занижени показатели, не отговаря на модерните изисквания за сигурност и за достъпност, както и за защита на нашия вот. Аз препоръчвам да се вземат преждевременни мерки, да пломбират целия корпус на машината, да вземат мигновени мерки (...) Моля ви, гарантирайте сигурността на вота на гражданите!", призова Темелков.