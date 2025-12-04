"Ужасно лицемерие цари на този площад" и "Част от младежите там са си изкарвали пари": ИТН нарушиха мълчанието си

За първи път от месеци партия "Има такъв народ" наруши политическото си мълчание и то дни след многохилядните протести в десетки градове в страната с искане за оставка на правителството, в което те участват и управляват заедно с ГЕРБ-СДС, ДПС-НН и БСП. Поводът - изслушването на вътрешния министър Даниел Митов в пленарната зала, което доведе до взаимни обвинения и остри реплики между управляващи и опозиция.

По време на дебата лидерът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов каза: "Идва една девойка, която вчера пееше песнички. Защо никой не задава въпроса кой нахранен с пица призова хората да тръгнат в тая посока, извън разрешеното място за протест и каза "директно към централите на ГЕРБ и ДПС"? Кой е провокатор в случая - Пицата", посочи Йорданов, адресирайки Лена Бориславова и визирайки Кирил Петков от ПП-ДБ. Йорданов не разкритикува нито веднъж действията на МВР по време на големия протест в София и несправянето им с вандалите, както и явното толериране на провокации и присъствие на съмнителни лица на протестните прояви. Самите ИТН бяха сред водещите участници в антиправителствените протести през 2020 г. срещу ГЕРБ и ДПС, с които сега управляват.

Младите били "гифтъри"

Йорданов обвини "Продължаваме промяната - Демократична България" в шизофрения и подчерта, че, по думите му, се били "самопростреляли в челото". Според сценариста още Ивайло Мирчев, Христо Иванов и Васил Терзиев имали "мракобесни комунистически" корени, срещу които той също е протестирал.

"Слава Богу, за първи път, полицията не би. Да, това е факт - полицията не ги наби на улицата и слава богу! Иначе тук сега щеше да има: майка му разплакана, сестрата му разплакана, той - горкият, с бомбичките, ударил само пет полицая, пък те - видите ли, какво му направили? Много по-добре е да бъдат арестувани и се надявам, г-н министър, те да си кажат кой ги организирал и тоя път да се види този път има ли политически представители, или близки до тях, които са участвали в това. Защото това нещо опорочава по принцип протестите, тъй като имаше много хора, които си протестираха и те имат право на това", обяви още Йорданов от трибуната.

Той се обърна към вътрешния министър и го призова да се запознае с т.нар. "гифтъри" (от англ. gift - подарък - бел.ред) - потребители в социалните мрежи, които си разменят подаръци под формата на различни символи или знаци, зад които стоят определени минимални суми.

"Проверете дали по време на протеста в Тик-Ток някакви хора не са писали на други хора да замерят полицаи, срещу които ще им подарят подарък, който да осребрят през PayPal. Та да видим дали част от младежите са били там по желание, или не са изкарвали пари", каза още сценариста на Слави Трифонов.

По-късно по време на процедурата по вземане на отношение към изслушването от страна на парламентарните групи депутатът от ИТН Станислав Балабанов също коментира многохилядните протести:

"Шапки долу на всички млади хора, които излязоха по площада да си защитят правата. Оттам насетне - ужасно лицемерие цари на този площад. И то от лъжци, които се опитват да яхнат тези млади хора от тотално провалени политически лидери. Те да използват енергията им е недопустимо. К'во да правя на тия протести - да гледам как Асен Василев пее химна на фалцет? Няма какво да правим на такъв протест да гледаме политически лидери, които са за затвора", бяха още част от думите на Балабанов.

