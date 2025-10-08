"Къде отиде демокрацията?": Престрелки между коалиционните партньори и обвинения в сталинистки изказвания

"Коментарът на СДС по повод президента ми е много сталинистки. Има човек, има проблем, няма човек, няма проблем. Аз не знам с тази абревиатура "Съюз на демократичните сили", къде отиде демокрацията". Това заяви пред журналисти в парламента зам.-председателят на БСП Кирил Добрев. Той припомни, че в Конституцията пише, че всеки български гражданин може да избира и да бъде избиран.

"Добре, че поне в тази част, тези "конституционалисти" не промениха Конституцията, така че всеки има право да участват в изборите. На всички нови играчи ще пожелая успех", категоричен бе той. Коментарът му идва по повод изказването на лидерът на СДС Румен Христов, който отправи "предложение" президентът да бъде ограничен да се занимава с политическа дейност след приключване на мандата му. Впоследствие той обяви, че това било лично мнение.

По повод на очакваната президентска партия Кирил Добрев коментира, че за това се говори от две години. "Радев сме го издигали два пъти, аз съм участвал в двете негови кампании. Дали ще да направи партия или не, зависи единствено и само от неговото решение", зави социалистът.

