Лидерът на СДС каза на кого е кабинетът и призна за подкрепата на Пеевски

Петият вот на недоверие на правителството на Росен Желязков не успя, защото не бяха силни аргументите на опозицията. Другата причина, поради която вотът не мина е, че математиката не го позволява. 135 на 105 - това е математиката към момента в съотношението управляващи-опозиция. Не виждам в момента възможност да бъдат отцепени депутати от мнозинството, които да подкрепят вот на недоверие.

Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и лидер на СДС Румен Христов пред bTV.

Кой се обажда на министрите?

По думите му правителството е на ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ", подкрепено от ДПС-Ново начало. Иначе математиката за подкрепа на кабинета не излиза, коментира Христов.

Румен Христов заяви, че много рядко се обажда на министрите в изпълнителната власт. "Търся съдействие от страна на министрите за проблемите на гражданите, но не прекалявам. Аз съм бил два пъти служебен министър и знам какво е ежедневието на един министър. Когато няма нещо много сериозно, министрите не трябва да бъдат обезпокоявани", призова лидерът на СДС.

Христов добави, че когато има проблеми, които касаят цялата група, се разглеждат от цялата парламентарна група на ГЕРБ-СДС. "Комуникацията е само тогава, когато предстои нещо да бъде гласувано и се търси подкрепа отвсякъде. За големите неща нямаме различие и вървим в една обща посока", увери Христов във взаимоотношенията на ГЕРБ с другите партии от мнозинството, включително и с ДПС-Ново начало.

