Лена Бориславова намекна, че Пеевски е причината за проблемите с трафика тази сутрин (ВИДЕО)

Заместник-председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова намекна,че всъщност санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е бил причина за проблемите с трафика тази сутрин в София, стана ясно от нейно видео в социалната мрежа "Фейсбук" от жълтите павета. "Центърът на София е отворен. Трафикът се пропуска плавно, ритмично и внимателно. Полицаи има умерено едва на няколко ъгъла. Междувременно симпатизантите на "Възраждане" вече са на позиция. Протестът е обявен, но Делян Пеевски, понеже е в парламнета, няма нужда от кордон, който да го пази, поради което и движението в София е необезпокоявано", бяха точните думи на Бориславова.

Разликата със сутринта

Бориславова отбеляза, че сутринта е било малко по-различно.

"Каква е разликата със 6:30 тази сутрин? Делян Пеевски няма да си показва носа сред хората и затова не е нужно полицейски кордон да го пази и да блокира отново града!", написа под видеото си Бориславова.

Лена Бориславова покани Пеевски на протест

Лена Бориславова написа още, че би поканила Пеевски да отиде довечера на протеста на инициатива "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата, за да се разходи сред хората.

"Знам, че от страх няма да дойде", пише още Бориславова.

Сблъсъците пред парламента

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание. Припомняме, че от ПП блокираха служебния вход на сградата в знак на солидарност с арестувания кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов. "Какво искаш, Асене?", попита Пеевски. А Асен Василев му отговори: "Да не се разхождаш с охрана". "Защо ограби митниците? Ограби икономиката. Погледни колко си смешен, бе", отвърна му лидерът на ДПС Ново начало. И го обвини, че "са му носили пачки", като се обърна към пиара на ПП Найо Тицин с думите: "Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа". ОЩЕ: ОЩЕ: "Наркоман. Погледни колко си смешен": Пеевски в словесен сблъсък с Асен Василев, Кирил Петков и ПП (ВИДЕО)