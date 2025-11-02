Атанас Зафиров: Бюджет 2026 няма да счупи държавата

Не виждам основания да се говори за фалирала държава. Спекулации са, че лявата политика може да доведе до фалит. В бюджета няма крайни мерки, но сме спазвали закона. Бюджет 2026 няма да счупи държавата. Това заяви в предаването "Защо, господин министър" по bTV лидерът на БСП и зам. министър-председател в кабинета на Росен Желязков - Атанас Зафиров.

Той добави, че в началото, и сега отношенията в коалицията са предсказуеми. За смяната на Наталия Киселова Зафиров заяви: "В никакъв случай не говорим за поста, а за принципите - демонстрирахме принципна позиция. За нас по-важна е стабилността на държавата. Демонстрирахме, че държавническата позиция е присъща за нашата политическа сила. Благодаря на г-жа Киселова за това, че пое отговорност в много труден момент."

Той добави, че с избирането на Киселова са дали предсказуемост и стабилност, живот на това народно събрание. "Има политическа логика в ротацията. Сега, когато целта е продължаване на живота на това правителство, този ход беше политически обоснован. По-скоро това е техническа смяна със силен политически заряд", добави Зафиров.

Снимка: БГНЕС

На въпроса дали БСП има министерства на концесия Зафиров беше категоричен: "Не, нямаме министерства на концесия. Не мисля, че в правителството има такива министерства. Предполагам, че това е било плод на някакъв момент на емоция у г-н Борисов. Най-малко към нас трябва да бъде отправен този упрек.", добави той.

Лидерът на БСП добави: "Успешният начин, по който минахме през тази мини криза, доказва, че има живот в това управление. Смятам, че правителствтоо ще изкара целия си мандат."

Бюджет 2026

Според Атанас Зафиров това правителство съчетава най-доброто и от лявата, и от дясната политика. "Бюджет 2026 го показва. Много е трудно да се намери балансът, но се радвам, че при нас се случва успешно. Мнозина го определиха като по-скоро ляв, но аз ще се въздържа от подобни епитети. Бюджетът е реалистичен и категорично не е популистки. Вътре има много леви политики. По време на криза точно такъв трябва да бъде подходът - първо трябва да се помисли за хората, дори за физическото им оцеляване.

"Вноската за пенсия е грижа за бъдещето и загриженост за бъдещите пенсионери, защото пенсионната система средствата не достигат", добави той.

Снимка: БГНЕС

Санкциите срещу "Лукойл"

"Поздравявам народното събрание за бързата реакция. Способни сме да взимаме бързи, макар и понякога непопулярни решения.", каза Зафиров по темата "Лукойл". "За нас по-важно е да гарантираме на българските граждани, че няма да има трус на пазара и няма да има дефицит на горивото", добави той.

"Ситуацията е изцяло нова - и геополитически, и икономически. Трябва време за анализ. В момента сме в различен режим", завърши той.