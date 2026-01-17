Войната в Украйна:

Лорер остро за Асен Василев: Управлява еднолично партията и иска сглобка с "Възраждане"

17 януари 2026, 12:49 часа 438 прочитания 0 коментара
Лорер остро за Асен Василев: Управлява еднолично партията и иска сглобка с "Възраждане"

Депутатът от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" Даниел Лорер обвини лидера на ПП и бивш финансов министър Асен Василев в "еднолично управление" и се обяви за единственият, който е спрял "сглобка" с "Възраждане". По думите му двамата вече нямат място в една и съща партия.

"Той е решил да бъде едноличен председател, който решава еднолично какво трябва да се прави. Аз бях силата, която тогава спря партията от едноличното решение да правим сглобка или коалиция с "Възраждане". Когато в началото на този парламент не беше ясно кой ще е председател, едноличният план беше да се избере председател заедно с "Възраждане", който след това да стане служебен премиер. След което да се разпределят и министри заедно с "Възраждане" в служебния кабинет. Това самите хора от "Възраждане" го разказаха. Целият този едноличен план аз го спрях, като гласувах 5-6-7 пъти срещу този план, което беше цената на моето изключване от ПП. За мен това е категорично червена линия", обясни Лорер пред БНТ.

На въпрос дали е възможно и след изборите Асен Василев да работи с "Възраждане", той отговори, че не вижда индикации против това. Лорер подчерта, че не знае дали ще бъде в листите на ПП.

Още: Някои министерства са излишни: Плановете на ПП, ако вземе властта

"Едноличното взимане на решения от негова страна (Асен Василев) е опит да се води цялата коалиция ПП-ДБ - една изключително сложна коалиция от много формации, от един човек и неговото решение. Къде отиваме - дали отиваме в ляво и ще правим леви политики, автоматични плащания и т.н., дали отиваме или не отиваме с "Възраждане", дали ще правим коалиции е в конкретния случай дали Лорер ще бъде в листите... едни изказвания, които се правят преди коалицията да е взела решение," обясни той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според него при една демократична коалиция много е важно решенията да се вземат след групово обсъждане. "Има номинации, има процес на решаване и този процес накрая придобива някаква форма. Когато еднолично обявяваш решението преди това, ти се опитваш да го рамкираш и да го поставиш в някакви рамки и да го предопределиш преди твоите партньори да са решили, което е доста обидно и за партньорите", каза още той.

Още: Асен Василев цитира 71 "смачкани прокурорски преписки" срещу Бойко Борисов и провокира Сарафов

Даниел Лорер смята, че "истинският въпрос е въпрос на доверие - до каква степен българското общество има доверие в механизмите на демокрация". "Отиването на нови избори не е панацея, ако не сменим диалога между нас, и затова толкова хора не гласуват на избори. И ако няма съществена промяна от политическите сили, аз дълбоко се съмнявам, че тези поредни извънредни избори ще донесат каквато и да било истинска промяна. Напротив, те могат да възпроизведат този парламент с малки разлики - малко повече за ПП-ДБ, малко по-малко за управляващите, но в крайна сметка същият политически блокаж да не може да решим проблемите на хората - пенсиите, боклука, отбраната, образованието," подчерта Даниел Лорер.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Асен Василев Продължаваме промяната Даниел Лорер 51 Народно събрание
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес