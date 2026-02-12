Любомир Стефанов: Политиците и службите наливат керосин в случая “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

Вместо да гасят пожара, политиците и службите наливат керосин в случая “Петрохан – Околчица“. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той коментира реакциите и политизирането на трагедията: “Това се оказа неминуемо, защото така наречените компетентни органи и институции мълчаха твърде дълго. И тази тишина, особено в съвременното общество, в което информационният поток е не 24/7, а трябва друга мерна скорост да измислим, няма как такова нещо да остане незабележимо. То и не е незабележимо. И версиите за него да не седят в пространството, просто защото в такова време живеем.

А политиците за съжаление, вместо да ударят едно рамо на институциите, те продължават в типичния им стил да рушат техния имидж, който и без това е меко казано уронен.

Депутатите като лешояди

МВР за пореден път показва как не може да управлява кризи, които не е създало, забележете. Но успешно ги мултиплицира и накрая се чуди защо, като хвърля някаква информация, тя играе ролята на керосин, не на вода, да загаси пламъка.

И депутатите в парламента, те не са излизали от предизборна кампания може би в последната една година, абсолютно радушно и доволно се хвърлиха като лешояди на това нещо, което просто не ни се иска да коментираме.

И от един случай, който заслужава друг тип анализ, друг тип подход, за да стигнем до възможно най-пълна картина, за да си дадем отговор като общество какво предизвиква тези неща, ние влязохме в меко казано грозни и далеч от политическото разговори.

А в парламента се чуват думи, определения и квалификации, които са... не мога да ги коментирам.“

Друго не сме очаквали

Попитан как това поведение ще се отрази на избирателите, дали ще ги омерзи, или ще ги мотивира да гласуват в една или друга посока, Любомир Стефанов отговори:

“То това е същотото, като да обърна въпроса и да ме питате дали съм разочарован от начина, по който говорят тези хора, които наричат себе си политици в храма на българската политика.

Ами не, тъй като не съм имал големи очаквания към тях, даже никакви. Предполагам и нашите гласоподаватели български, братя и сестри, както е модерно да се казва, хората, според един друг титан, предполагам, че и те няма да са разочаровани, тъй като едва ли очакват нещо различно.

За огромно наше съжаление. И поради тази причина разочаровани няма и не мисля, че някой им обръща внимание. Тъй като ако сте очаквали друг тип поведение от председателя на парламентарната група на “Има такъв народ“, или тази на “Възраждане“, или от някой от по-кресливите депутати от задните редове, те явно са показали, че могат още.“

