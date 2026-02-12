Грозен скандал и обиди в парламента за "Петрохан" (ВИДЕО)

Още в началото на днешното пленарно заседание в Народното събрание избухна остър словесен сблъсък между парламентарните групи на "Има такъв народ" и "Продължаваме промяната - Демократична България". Искрата бе запалена от декларация на депутата от ИТН Станислав Балабанов. От трибуната той настоя представители на ПП-ДБ поотделно да изразят позицията си по случая "Петрохан".

Балабанов отправи тежки обвинения към формацията, твърдейки, че тя прикрива педофилия. Като родител, по думите му, той бил шокиран от информацията, появила се в медиите относно групата около Ивайло Калушев и случилото се с деца, поверени на грижите му в хижа в района.

Отговорът дойде от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Той заяви, че и в ПП-ДБ са "притеснени" и "отвратени" от разкритията и затова настояват цялата документация по случая да бъде разсекретена. "Колкото и да искате да наложите пропагандата, че имаме различно отношение към децата и семейството - това са пълни глупости", подчерта Божанов. Още: "Не може като тефлон всичко да се отлепи от тях": ИТН искат разследване срещу ПП-ДБ заради "Петрохан"

По време на изказването му от място остро реагираха депутати от ИТН. Балабанов крещеше и на моменти се изправяше, а в залата се чуваха подвиквания и от други народни представители.

Грозни сцени

След това думата взе председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. Той обвини Божанов, че е работил срещу създаването на регистър за педофили и е упражнявал натиск върху ГЕРБ в тази посока. Йорданов използва и крайно обидни квалификации по адрес на ПП-ДБ, наричайки ги "пе*******, които пазят педофили". Още: ИТН искат за служебен премиер Мария Филипова или двете заместнички на Главчев

Ескалацията наложи намесата на председателя на парламента Рая Назарян (ГЕРБ), която даде 15-минутна почивка с цел успокояване на обстановката. Йордан Иванов от ПП-ДБ се отправи към трибуната с искане Йорданов да бъде отстранен от заседанието, като до него застана и Ивайло Мирчев (ДБ). В този момент микрофоните в пленарната зала бяха изключени.

След подновяването на заседанието Назарян отправи официална забележка към Йорданов заради използвания език и го призова да се въздържа от обиди, но не наложи по-тежко наказание. За сравнение, предходната седмица Манол Пейков (ПП-ДБ) бе отстранен от заседание, след като при сбутване с депутат от "Възраждане" неволно заля с вода квестор.

Председателят на парламента предупреди, че при ново нарушение Тошко Йорданов ще бъде изгонен от залата. Тя заяви още, че няма да допусне заседанията да протичат в подобен тон и при необходимост ще прекъсва работата на парламента с почивки.