Люта борба кой да е номер 5: ДПС на Пеевски изпревари засега "Възраждане"

Че 52-рото Народно събрание ще е далеч по-хомогенно си личи – само с 5 формации. Няма промяна в челната тройка при 51,12% преброени протоколи: "Прогресивна България", водена от експрезидента Румен Радев (691 550 гласа или 44,597%), ПП-ДБ е на второ място (225 695 гласа или 14,555% подкрепа), а чак на трето място е ГЕРБ-СДС, със 196 376 гласа или 12,664% подкрепа.

При малко над 40% преброени протоколи ДПС Ново начало, водено от санкционирания по закона "Магнитски" Делян Пеевски, успява да изпревари прокремълската партия "Възраждане", водена от Костадин Костадинов. Разликата обаче е малка – формацията на Пеевски е със 73 715 гласа или 4,754%, докато „Възраждане“ има 72 222 гласа или 4,657%. Тези данни показват, че битката ще е до последно.

БСП е аут от парламента твърдо – за пръв път, откакто съществува като "социалистическа партия". "Обединената левица" събира едва 2,996% подкрепа (46 464 гласа) и поне ще има държавна субсидия за малка утеха. Пред социалистите продължават да са цели 3 формации извън влизащите 5 в 52-рия парламент - "Меч" (52 151 гласа или 3,363%), "Величие" (51 225 гласа или 3,303%) и "Сияние" (49 724 гласа или 3,207%).

При над 60% протоколи - картината се запазва

Вече излязоха данни и за преброяване на 60,79% протоколи. Промени няма - "Прогресивна България" на експрезидента Румен Радев (833 649 гласа или 44,587%), ПП-ДБ е на второ място (266 681 гласа или 14,263% подкрепа), а чак на трето място е ГЕРБ-СДС, с 243 298 гласа или 13,013% подкрепа.

ДПС Ново начало увеличава разликата с "Възраждане" - 92 848 гласа или 4,966% срещу 85 660 гласа или 4,581%.

Ахмед Доган т.е. АПС, подобно на БСП, засега взема субсидия - 23 705 гласа или 1,268% подкрепа. Столетницата остава на ниво 55 976 гласа или 2,994%. А ИТН на Слави Трифонов няма да получи и стотинка от държавата т.е. от данъкоплатците - може би ще се сети сега за някой референдум по темата. Резултатите дотук на партията на Трифонов: 14 720 гласа или 0,787%.

