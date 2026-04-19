Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пеевски се оплака от репресии

19 април 2026, 22:48 часа 1480 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
Лидерът на ДПС Делян Пеевски остро атакува МВР след публикуваните данни за стотици сигнали за изборни нарушения, част от които са свързани с неговата партия. В официална позиция, разпространена чрез страницата на ДПС във Facebook, той определи действията на вътрешното ведомство като репресия.

Повод за реакцията станаха обявените по-рано числа, според които сигналите за нарушения в полза на ДПС са най-много, като заедно с тези за ГЕРБ доближават хиляда. Това, по думите на Пеевски, не е обективна картина, а целенасочен натиск.

"Обичам ви"

В обръщение към избирателите той ги нарече "герои" за постигнатия резултат въпреки обстановката в изборния ден. "Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. "Възродителен процес" натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство", заявява той.

Според Пеевски институциите са използвали властта си, за да осигурят "нечестно изборно предимство", съпроводено с натиск срещу членове и симпатизанти на ДПС.

В заключение той обеща, че партията ще търси отговорност: "Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава."

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
Делян Пеевски предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес