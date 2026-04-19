Пеевски се оплака от репресии

Лидерът на ДПС Делян Пеевски остро атакува МВР след публикуваните данни за стотици сигнали за изборни нарушения, част от които са свързани с неговата партия. В официална позиция, разпространена чрез страницата на ДПС във Facebook, той определи действията на вътрешното ведомство като репресия.

Повод за реакцията станаха обявените по-рано числа, според които сигналите за нарушения в полза на ДПС са най-много, като заедно с тези за ГЕРБ доближават хиляда. Това, по думите на Пеевски, не е обективна картина, а целенасочен натиск.

В обръщение към избирателите той ги нарече "герои" за постигнатия резултат въпреки обстановката в изборния ден. "Вие устояхте на безпрецедентен от времето на т.нар. "Възродителен процес" натиск, на който бяхте подложени от МВР и цялото служебно правителство", заявява той.

Според Пеевски институциите са използвали властта си, за да осигурят "нечестно изборно предимство", съпроводено с натиск срещу членове и симпатизанти на ДПС.

В заключение той обеща, че партията ще търси отговорност: "Уверявам ви, че всеки един ще бъде защитен и справедливостта ще възтържествува, а на виновните ще бъде потърсена отговорност с всички средства на демократичната и правова държава."