Манол Пейков проговори за драмата между ПП и ДБ

Напрежението между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за разпределението на мандат в Пловдив получи нов обрат, след като депутатът от "Да, България" Манол Пейков излезе с дълга позиция във Facebook, в която призова за прекратяване на публичните спорове и ясно разписа как според него трябва да се реши казусът.

Сблъсъкът в коалицията се разгоря, след като стана ясно, че преференциалният вот пренарежда листата в Пловдив - осмият Чило Попов изпреварва втория Пейков. В същото време лидерът на ПП Асен Василев, който води листи и в Пловдив, и в Хасково, заяви желание да влезе именно от града под тепетата. Това предизвика остри реакции и взаимни обвинения между двете формации, включително публични нападки от страна на представители на ПП.

Реакция от Пейков

На този фон Пейков избра по-умерен тон, като започна с ироничен коментар към вълната от реакции по негов адрес. "Прочетох много реакции по мой адрес с трепет и изумление; един колега дори ми звънна, притеснен да не би случайно да съм се споминал", пише той.

В същината на позицията си Пейков защитава преференциалния вот и заявява, че резултатът трябва да бъде уважен. Той признава, че е съществувал риск да бъде изместен от Чило Попов, тъй като кампанията му е била съзнателно подкрепена. "Убедено вярвам, че възможността за преференциален вот е едно от най-силните оръжия на българската демокрация", подчертава той.

Според него най-логичното решение е именно Попов да получи депутатското място, а лидерът на ПП да поеме отговорността за избора си. "Най-естественото и справедливо нещо при така стеклите се обстоятелства е Чило да получи депутатско място, а Асен сам да вземе решението си откъде да влезе – от Пловдив или от Хасково", заявява Пейков.

Той отправя и критика към практиката партийни лидери да водят по няколко листи, като според него това създава предпоставки за вътрешни конфликти. В същото време подчертава, че не желае да участва в "пазарлък" между партиите и призовава да се сложи край на публичните спорове.

"Смятам, че е крайно време да приключим със словесната фехтовка на тема 'кой е по-по-най' – и да дадем възможност на Асен Василев да вземе възможно най-спокойно своето решение", пише той.

Пейков заявява, че ще приеме всяко решение, включително ако в парламента влезе Владислав Панев, и подчертава, че не е обвързан на всяка цена с депутатско място. Той отбелязва, че има множество ангажименти извън Народното събрание и припомня, че част от най-разпознаваемите му инициативи са реализирани именно когато не е бил депутат.

В заключение Пейков поставя по-широк въпрос за начина, по който коалицията подрежда листите си. Според него настоящият конфликт е резултат от липсата на ясни общи принципи. "Ако трябва да се настоява за нещо, то не е дали да влезе този или онзи, а да има последователно прилаган меритократичен механизъм за съставяне на листите", посочва той.

Депутатът предупреждава, че подобни спорове не трябва да водят до разцепление сред избирателите и призовава за запазване на единството в коалицията, докато окончателното решение остава в ръцете на Асен Василев.

Факторът "Асен Василев": Буря заради него и дали Манол Пейков и Чило Попов ще са депутати