"В историята на конкурса не е имало подобен случай": Шефът на "Евровизия" впечатлен от България

България получи високо международно признание за изключително бързата и професионална подготовка за домакинството си на "Евровизия 2027", след като организира ключовите етапи на престижното събитие в забележително кратък период.

Това стана ясно след среща между вицепремиера Иво Христов, директора на "Евровизия" Мартин Грийн и генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

Значителен напредък беше отчетен в подготовката на България за домакинството на музикалния конкурс. Мартин Грийн подчерта, че бързината и ефикасността, с които българското правителство и държавните институции са организирали необходимата подготовка, са направили силно впечатление.

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"България впечатли всички нас с изключително бързата си реакция и професионалния си подход към подготовката. В историята на конкурса не е имало подобен случай. Това ни дава всички основания да очакваме успешно домакинство и наистина незабравимо културно събитие", каза Грийн.

Уникална възможност за България

Вицепремиерът Иво Христов изрази благодарност към певицата ДАРА, чиято победа даде възможност на България да бъде домакин на "Евровизия" догодина.

"Това е изключителна възможност да покажем нашата богата култура и творчески потенциал на света, като същевременно донесем дългосрочни ползи за страната", каза Христов.

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Вицепремиерът подчерта, че домакинството на "Евровизия" предоставя на България уникална възможност да популяризира културното си наследство пред международна публика и да генерира значителни икономически и репутационни ползи.

Срещата се проведе като част от активната подготовка за домакинството на конкурса, като участниците обсъдиха и следващите стъпки в организирането на събитието.

Генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова получи официалния "Въвеждащ пакет на домакина" (Welcome Pack) от директора на "Евровизия" Мартин Грийн.

Пакетът се връчва от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) на обществената медия, която поема домакинството на конкурса, и съдържа ключови документи, организационни насоки и практически указания за подготовката и провеждането на събитието. Той предоставя рамката за работа по всички основни аспекти на домакинството – от организацията и продукцията до координацията с EBU и международните партньори.

"Честито на DARA, БНТ и България за победата. Вече официално сте домакин на "Евровизия 2027"", обяви Мартин Грийн.