Асен Василев обяви каква е причината за свръхдефицита и откъде да се реже в бюджета

Вдигането на ръста на заплатите в силовия сектор през 2025 година е моментът, в който нещата започнаха да излизат от коловоз. Такова нещо в европейската история няма и това е в нарушение на регламента за процедурата по свръхдефицит. Това заяви бившият финансов министър и настоящ лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред БНТ. Още: Асен Василев: "Сглобката" между Радев и ГЕРБ блокира реформите и прокарва лъжи

Ще стигне ли дефицитът в бюджета до 7,4%?

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Василев посочи, че като той е бил финансов министър, е нямало дефицит в бюджета. Въпросният дефицит в бюджета и остатъкът в него - така наречените "мазнинки", е въпрос как се харчат - дали се планират или дали се харчат за приближени олигарси на властта. "Мазнинките това означаваха - директно захранване на някои хора декември месец, а пенсиите ги вдигаха с 3 лева", добави лидерът на ПП.

Василев уточни, че не вярва на финансовия министър Гълъб Донев, тъй като има намерение да вдигне дефицита в бюджета до 7,4%. По думите му, Донев си казал, че толкова ще е дефицитът без мерки, но не е казал с мерки колко ще е и какви трябва да са мерките.

Асен Василев заяви, че ако сега е финансов министър би рязал от парите за кафе, вода, нови коли или от ръста за издръжката и преразглеждане на подоходната политика. "Само медиците, лекарите и медицинските сестри отговарят в критериите за автоматизъм на работните заплати", посочи бившият финансов министър.

Той предупреди още, че през есента и зимата ще се усетят последиците от войната в Иран.

Впоследствие Асен Василев коментира и отпадането на военната помощ за Украйна, декларирана от новия министър на отбраната Димитър Стоянов. Василев напомни, че именно Стоянов като служебен министър на отбраната в правителството на Гълъб Донев е отпускал най-много военна помощ за Украйна.

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