Тръмп сега не може да ни вземе пари за Съвета за мир, но кабинетът "Радев" оставя вратата отворена

България не е ратифицирала Устава на Съвета за мир – спорната инициатива на американския президент Доналд Тръмп – и именно заради това не може да бъде задължена да допринася финансово към проекта. Това отговаря външният министър Велислава Петрова-Чамова на въпрос от депутата от „Демократична България“ Атанас Славов във връзка с медийни публикации, че Съветът за мир изпитва недостиг на средства за развитие на дейността си и е отправен призив за попълване на вноските от страните членки, както и призив за останалите държави да подкрепят финансово проекта по възстановяване на Газа и дейностите на ново преходно правителство в палестинския анклав.

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В края на месец май Financial Times писа, позовавайки се на свои източници, че в касата на създадения от Тръмп проект няма нито цент. Въпреки обещаните за него 17 милиарда долара организацията е в пълен политически и правен застой и в нея не постъпват никакви пари за проектите за възстановяване на Газа – първоначалната цел на борда. Официалното учредяване на Съвета стана по време на форума в Давос на 22 януари 2026 г. Тогава президентът на САЩ поиска по 1 милиард долара такси за "доживотно членство" от световните лидери и определи борда като една от "най-значимите" международни организации, създавани някога. Държавите членки обещаха 7 милиарда долара за планове за възстановяване на Газа, а самият Тръмп - още 10 милиарда долара финансиране от САЩ. Нищо от това обаче явно не е факт.

Спорното участие на България при кабинета "Желязков" и как липсата на ратификация сега помага

Появата на бившия премиер Росен Желязков пред Доналд Тръмп на Световния икономически форум в Давос и подписването за присъединяване на България към Съвета за мир станаха обект на остри критики, защото целият ЕС - с изключение на Унгария и България - блокира инициативата. Причината за бойкота бе подходът на американския президент към Европа, включително заплахите за мита срещу държави, които не подкрепят амбициите му да придобие Гренландия, обвиненията към Украйна, че не Русия, а самата тя не иска мир, и т.н.

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Снимка: Getty Images

Желязков обаче се подписа България да стане страна учредителка в борда, който има за цел да следи за спазването на мира в Ивицата Газа и впоследствие да се концентрира върху разрешаването на други военни конфликти. Поканата за Съвета за мир към руския диктатор Владимир Путин и към беларуския му колега Александър Лукашенко, който прие, допълнително делегитимираха инициативата в очите на държавите членки на ЕС. Самият Тръмп също се дискредитира само месец по-късно, когато заедно с Израел започна война срещу Иран.

Росен Желязков подписа, без да има ратификация от страна на Народното събрание, което предизвика критиките на вътрешния политически фронт у нас. С решението на Министерски съвет за присъединяване на страната ни към Съвета правителството обаче е било задължено да уведоми САЩ, че съгласно Конституцията няма как да прилага Устава на Съвета за мир до неговата ратификация от Народното събрание.

Впоследствие служебният премиер Андрей Гюров заяви, че участието в Съвета за мир не е било одобрено от парламента и присъединяването е резултат от политически маневри от страна на "един олигарх", имайки предвид Делян Пеевски. Той направи връзка със санкциите му по глобалния закон "Магнитски" от Щатите и Великобритания, като намекна за опит за свалянето им.

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През март Конституционният съд образува конституционно дело №7/2026 г. по искане на служебното правителство на Гюров за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание от 13 март 2026 г., с което правителството му беше задължено да внесе в парламента проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир.

Сега външният министър в правителството на Румен Радев посочва, че в МВнР не са постъпвали искания или покани към България за финансов принос към Съвета. Тя акцентира върху това, че страната ни не е част от учредителния документ на организацията именно заради липсата на ратификация на Устава, т.е. той временно не се прилага.

Снимка: Пресслужба на Белия дом

От друга страна, съгласно чл. 5.1. от Устава „финансирането на разходите на Съвета за мир се осъществява чрез доброволно финансиране от държави членки, други държави, организации или други източници“. Все пак Велислава Петрова-Чамова е категорична, че „за страната ни не възникват международноправни задължения“, произтичащи от Устава.

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Атанас Славов задава още един въпрос: Какви ще са по-нататъшните действия на правителството по отношение на финансова подкрепа на Съвета?

Отговорът на външния министър, който става ясен от сайта на парламента, е, че кабинетът „Радев“ не се наема да загърби окончателно инициативата на Тръмп. „Последващите действия на правителството ще бъдат съобразени с фискалните възможности на страната ни през следващите години“, пише тя, без да добавя повече подробности.

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