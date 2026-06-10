Пари като вестници: Louis Vuitton продава надуваем пояс за 4400 долара (ВИДЕО)

Ако се чудите къде да си похарчите парите и то така, че да си купите нещо абсолютно ненужно, но за сметка на това адски скъпо, имаме как да ви помогнем. Оказва се, че за летния сезон една от най-известните световни марки - Lous Vuitton, пуска на пазара може би най-скъпия надуваем пояс, който някога сме виждали. Той не е предназначен за деца, а за големи хора, но въпреки това не виждаме как цената му може да бъде оправдана, защото струва 4400 долара.
🛟 Louis Vuitton launches an inflatable pool float for $4,400— NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026
The luxury brand has unveiled the Monogram Inner Tube, a premium pool float featuring its signature LV monogram pattern.
It comes with built-in handles and even its own air pump. The company says the float is made… pic.twitter.com/j61qMa1vID
Официалното представяне на продукта
Луксозната марка представя "Monogram Inner Tube" – луксозен надуваем пояс за басейн, украсен с характерния за марката мотив "LV". Той е снабден с вградени дръжки и дори със собствена помпа за надуване. От компанията посочват, че плажният аксесоар е изработен от водоустойчиви и устойчиви на ултравиолетови лъчи материали.
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Водоустойчивият и устойчив на UV лъчи надуваем пояс Monogram пренася майсторството на марката в басейна, езерото или океана. Изработен от жакард с мотив Monogram и оранжеви акценти, аксесоарът е с надпис "Louis Vuitton, Malletier, 101 Champs-Élysées" и е снабден с дръжки. За удобство е включена компактна помпа за безопасно и лесно напомпване на лежанката. Произведен е в Тайланд.
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