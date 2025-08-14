Войната в Украйна:

Мария Филипова не отрече, че може да е премиер, но ще каже само на президента (ВИДЕО)

14 август 2025, 13:37 часа 580 прочитания 0 коментара
Мария Филипова не отрече, че може да е премиер, но ще каже само на президента (ВИДЕО)

Дали ще ставам премиер – на този въпрос мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено. Така Мария Филипова, номинирана за заместник-омбудсман, коментира по време на публичното изслушване днес хипотетична възможност да оглави служебен кабинет. В момента Филипова е председател на Комисията за защита на потребителите, а кандидатурата ѝ е издигната от Българската национална асоциация "Активни потребители".

Останалите претендентки за поста са Марина Кисьова де Хеус – предложение на фондация "Екатерина Каравелова", и Деница Димитрова – издигната от Националната мрежа за децата. На тях не беше зададен въпрос дали биха приели премиерски пост, ако им бъде предложен от държавния глава.

След последните промени в Конституцията заместник-омбудсманът вече е включен в т.нар. "домова книга", от която президентът може да избира служебен премиер. Още: Гласят я за премиер? Номинираха председателя на КЗП за заместник-омбудсман

Идеите на кандидатите

Изслушването започна в 10:00 ч. и бе излъчено на живо в YouTube и на сайта на институцията на омбудсмана.

Мария Филипова заяви, че ще работи за откриване на приемни на институцията в областните градове. Тя предложи създаване на национална телефонна линия и мобилно приложение за подаване на жалби, както и информационна кампания, която да повиши информираността на гражданите за техните права.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Марина Кисьова де Хеус подчерта, че позицията на заместник-омбудсман трябва да бъде партийно неутрална. Първата ѝ стъпка ще е модернизация на каналите за комуникация с гражданите и неправителствения сектор. Тя смята, че присъствието на институцията в социалните мрежи трябва да е активно и съвременно, за да се подобри правната култура и достъпът до информация. Сред предложенията ѝ са регулярни тематични срещи и създаване на форум "Годишна среща на Омбудсмана с гражданския сектор".

Деница Димитрова, която е човек с увреждания, акцентира върху личния си опит с бариерите пред хората в неравностойно положение – от липса на достъпна среда и образование до отказ от право на труд. Тя е ангажирана с множество каузи – от реформата в медицинската експертиза и достъпа до помощни средства до равноправното участие на хората с увреждания на пазара на труда. Особено внимание в нейната концепция е отделено на правата на децата, включително достъп до приобщаващо образование, социални услуги и здравеопазване. Още: Пеевски поръчва, правителството изпълнява: КЗП ще получи още правомощия

Следващи стъпки

В края на юли Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман. Според тях общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

През септември одобреният кандидат ще бъде представен в ресорната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество. Окончателното решение ще бъде взето с гласуване в пленарната зала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
КЗП Мария Филипова домова книга
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес