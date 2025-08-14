Мария Филипова не отрече, че може да е премиер, но ще каже само на президента (ВИДЕО)

Дали ще ставам премиер – на този въпрос мога да отговоря единствено на президента, ако ми бъде предложено. Така Мария Филипова, номинирана за заместник-омбудсман, коментира по време на публичното изслушване днес хипотетична възможност да оглави служебен кабинет. В момента Филипова е председател на Комисията за защита на потребителите, а кандидатурата ѝ е издигната от Българската национална асоциация "Активни потребители".

Останалите претендентки за поста са Марина Кисьова де Хеус – предложение на фондация "Екатерина Каравелова", и Деница Димитрова – издигната от Националната мрежа за децата. На тях не беше зададен въпрос дали биха приели премиерски пост, ако им бъде предложен от държавния глава.

След последните промени в Конституцията заместник-омбудсманът вече е включен в т.нар. "домова книга", от която президентът може да избира служебен премиер. Още: Гласят я за премиер? Номинираха председателя на КЗП за заместник-омбудсман

Идеите на кандидатите

Изслушването започна в 10:00 ч. и бе излъчено на живо в YouTube и на сайта на институцията на омбудсмана.

Мария Филипова заяви, че ще работи за откриване на приемни на институцията в областните градове. Тя предложи създаване на национална телефонна линия и мобилно приложение за подаване на жалби, както и информационна кампания, която да повиши информираността на гражданите за техните права.

Марина Кисьова де Хеус подчерта, че позицията на заместник-омбудсман трябва да бъде партийно неутрална. Първата ѝ стъпка ще е модернизация на каналите за комуникация с гражданите и неправителствения сектор. Тя смята, че присъствието на институцията в социалните мрежи трябва да е активно и съвременно, за да се подобри правната култура и достъпът до информация. Сред предложенията ѝ са регулярни тематични срещи и създаване на форум "Годишна среща на Омбудсмана с гражданския сектор".

Деница Димитрова, която е човек с увреждания, акцентира върху личния си опит с бариерите пред хората в неравностойно положение – от липса на достъпна среда и образование до отказ от право на труд. Тя е ангажирана с множество каузи – от реформата в медицинската експертиза и достъпа до помощни средства до равноправното участие на хората с увреждания на пазара на труда. Особено внимание в нейната концепция е отделено на правата на децата, включително достъп до приобщаващо образование, социални услуги и здравеопазване. Още: Пеевски поръчва, правителството изпълнява: КЗП ще получи още правомощия

Следващи стъпки

В края на юли Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман. Според тях общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

През септември одобреният кандидат ще бъде представен в ресорната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество. Окончателното решение ще бъде взето с гласуване в пленарната зала.