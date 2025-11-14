Любопитно:

14 ноември 2025, 11:01 часа 232 прочитания 0 коментара
Мартин Димитров: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий. Нищо не беше преработено в бюджета. Войната срещу средната класа и бизнеса продължава. Това коментира депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров по време на брифинг в парламента. Той уточни, че за 2025 г. тази власт е взимала по 52 млн. лв. на ден нови заеми, през 2026-та ще взима по 60 млн. лв. на ден нови заеми. "Това е най-голямото нарастване на дълга в ЕС, застрашава финансовата стабилнсост. Така додоха несгодите на Румъния и Гърция", смята Мартин Димитров. 

Бонусите в държавата

От "Да, България" коментираха и бонусите в държавата, както и думите на Бойко Борисов, че по негово време те са били ограничавани. 

"Преди малко Борисов каза, че е готов да обсъди поне една дясна мярка - за ограничаване на бонусите. Законопроектът е внесен и очакваме да бъде обсъден другата седмица в парламента", каза един от лидерите на "Да, България" Божидар Божанов.

Той прогнозира, че най-вероятно това ще се окаже, че е като с подписите за Антон Славчев.

"Надяваме се бонусите на публичните предприятия, на регулаторите, на ВСС да бъдат ограничени, в администрацията да има ясна процедура", добави още той. 

Особеният управител в "Лукойл"

Предвид очакването да се назначи днес особен управител в "Лукойл" от "Да, България" бяха попитани по темата, като повториха позицията си от вчера.

"Дано не е толкова особен, че да е близък до Певески. Трябва да е прозападен, да се пита ЕК, тя да каже кой би бил най-подходящ", посочи другият лидер на "Да, България" Ивайло Мирчев. ОЩЕ: Борисов даде жокери за особения управител в "Лукойл": Няма да е човек на Пеевски, не е бил министър

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
