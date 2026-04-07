Йотова остро към Тръмп: Хората очакват мъдрост и мир, а не сила и заплахи

"Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза. Призовавам всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност." Това пише в своя позиция държавният глава Илияна Йотова в своя позиция до медиите във вторник следобед. Думите й идват на фона на заплахите на американският дъргавен глава Доналд Тръмп, който обеща да "заличи иранската цивилизация завинаги".

По думите на Йотова поредната ескалация на войната в Иран показва нуждата повече от всякога "да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията - само така могат да бъдат намерени устойчиви решения", пише Йотова.

"Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение", казва още президентът.

Снимка: Getty images

Заплахите

В изявление в своята собствена социална мрежа Тръмп написа, че цялата "цивилизация" на Иран ще "умре тази нощ", след като ислямският режим отхвърли неговите искания за мир. На този фон времето до крайния срок на президента за отприщване на "ад" над страната изтича, по негови думи.

Тръмп написа на своите последователи в Truth Social: "Цяла една цивилизация ще умре тази нощ и никога повече няма да бъде възстановена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане. Въпреки това, сега когато имаме пълна и тотална смяна на режима, при която надделяват различни, по-умни и по-малко радикализирани умове, може би може да се случи нещо революционно прекрасно - КОЙ ЗНАЕ?", написа американския президент.