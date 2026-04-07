Църковен празник на 8 април: Какво трябва и не трябва да се прави на Велика сряда

Велика сряда е църковен празник, който тази се чества на 8 април през 2026 г. Това е третият ден от Страстната седмица, предшестваща Великден, и е посветен на паметта на последните дни от земния живот на Исус Христос. Това е денят на помазване на Исус с миро. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Велика сряда - история и значение на празника

Според преданието, в нощта между Велики вторник и сряда Иисус отседнал в дома на Симон прокажения във Витания. Именно там при Него дошла Мария Магдалина, разкаяла се блудница. Тя измила краката Му със сълзите си и помазала главата Му с благоуханно масло. Христос ѝ простил греховете, давайки пример за истинско покаяние, достъпно за всеки.

На същия ден се случва един от най-трагичните моменти в християнската история: ученикът на Исус, Юда Искариотски, предава ученика си на първосвещениците за 30 сребърника. По онова време тази сума е била достатъчна, за да се купи само малък парцел земя в покрайнините на Йерусалим.

На този ден в църквите се отслужва Литургията на Преждеосвещените Дарове. Вечер се служи Велико повечерие. Много енории провеждат и обща изповед.

Традиционно вярващите почистват домовете си: мият подове, почистват пода, изхвърлят боклука, подготвяйки домовете си за Великден. Те украсяват дома си с цветя и започват да се подготвят за празничната трапеза.

Какво може и какво не може да се прави на този ден

Велика сряда е ден на строг пост. Църквата препоръча сух пост: хляб, вода, сол, сурови зеленчуци и плодове, мед, ядки и сушени плодове са позволени.

Забранено е да се псува, да се карате или да се отдавате на униние. Забавленията, пеенето и танците са нежелателни. Според народните вярвания, цепенето на дърва, шиенето, плетенето и бродирането са забранени.

Ако на Велика сряда напръскате добитъка с разтопен сняг с добавка на миналогодишна „четвъртъчна сол“, това ще предпази животните от болест.

Утре църквата почита и Свети Иродион, Агав, Асинкрит, Руф, Флегонт и Ерм, които са сред 70-те апостоли, избрани от Христос и изпратени от него да проповядват.

Свети Иродион е роднина на свети Павел и негов спътник в много пътувания. Когато християнството се разпространява на Балканския полуостров, свети Петър и Павел назначават свети Иродион за епископ на Патара. Свети Иродион ревностно проповядва Словото Божие и обръща към християнството много гръцки езичници и евреи.

Разгневени от проповедта на апостола, идолопоклонниците и евреите се заговорват да нападнат свети Иродион, бият го с тояги и го хвърлят с камъни. Един от мъчителите го намушка и апостолът падна. Но когато убийците избягали, Господ го възкресил невредим.

След това свети Иродион придружава апостол Петър в продължение на много години. Когато свети апостол Петър е разпнат на кръст (+ ок. 67 г.), едновременно с него, а също и заедно със свети Олимп, апостол Иродион е обезглавен с меч.

Свети апостол Агав притежавал дара на пророчеството. Той предсказал (Деяния 11:27-28) глада по времето на император Клавдий (41-52) и предсказал страданието на апостол Павел в Йерусалим (Деяния 21:11). Апостол Агав проповядвал в различни страни и обърнал много езичници към Христос. Апостол Руф, когото свети апостол Павел поздравява в Посланието до римляните (Римляни 16:11), бил епископ в гръцкия град Тива; апостол Асинкрит (Римляни 16:14) бил епископ в Хиркания (Мала Азия); апостол Флегонт - в град Маратон (Тракия), апостол Ерм - в Далмация (има и друг апостол от 70-те на име Ерм, който заемал катедрата в тракийския град Филипопол).

Всички апостоли, заради безстрашното си служение на Христос, претърпели тежки страдания и били счетени за достойни за мъченическа смърт.