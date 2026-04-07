Ще потекат ли реки от пари? Чуждестранни инвеститори искат да влязат в тим от Първа лига!

Чуждестранни инвеститори имат сериозен интерес към тим от Първа лига. Става въпрос за отбора на Локомотив Пловдив. Това разкри новият изпълнителен директор на „смърфовете“ Георги Величков, който днес направи първото си официално изявление пред медиите, след като пое поста. Той говори по всички наболели теми около „черно-белите“, включително и случващото се със стадиона в парк „Лаута“.

Финансовата ситуация в Локомотив Пловдив може рязко да се промени

„Г-н Крушарски е търсил човек за тази позиция. Проведохме разговор по телефона, който беше кратък. Казах му при какви условия бих поел поста - те не са финансови. Искам повече млади момчета да играят в клуба. Има интерес от чуждестранни инвеститори“, започна Величков и продължи: „Това бе първото, което направих - списъци с разходи и приходи по пера, евентуални задължения. Ситуацията със задълженията изобщо не е стряскаща. Имаме малко по-големи задължения към НАП, но те са договорени“, продължи директорът относно дълговете на клуба.

А относно стадиона, той сподели: „Проблемите със стадиона са минимални. Има леки недоразумения. Локомотив Пловдив е отдал възможността на феновете да изискват от строителя как да изглежда стадионът. Това за мен е логично. Ситуации няма. Нашата визия и амбиция е в периода до септември месец да има завършен стадион. Другото важно е на стадиона да има скайбоксове и стадионът да покрива максимално висока категория“, разкри още подробности новият изпълнителен директор на Локомотив.

„Ще се опитаме да направим много по-прозрачна дейността на клуба. Кратките цели са преди всичко да спечелим всичко, което можем до края на първенството. Средносрочните планове са да изградим силна структура, да направим така, че клубът да има ясни и категорични позиции. Възможно повече наши момчета да влязат в първия отбор. Като дългосрочна цел бих отбелязал в Локомотив да играят максимален брой български футболисти и повечето от тях да са момчета от нашата школа“.

„Към днешна дата нямаме спортен директор - в аспекта селекция двама души са пряко ангажирани - аз и Душан Косич. Смятам, че ще справим добре. Мисля, че познавам добре този тип дейности и мисля, че ще справим на ниво“, каза още Георги Величков.

