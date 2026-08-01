Ново напрежение: Израел нарушавал суверенитета на Ливан

Премиерът на Ливан Наваф Салам обвини Израел в нарушаване на суверенитета на Ливан и в нарушаване на примирието на фона на продължаващите израелски атаки в южната част на страната, които включват "експлозии, обстрел и систематично унищожаване", пише АФП. Още: "Гигантска стъпка към траен мир и сигурност": Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас"

Поредно напрежение в Близкия изток

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Тези атаки представляват "явно нарушение на примирието, като освен това съставляват грубо нарушение на суверенитета и сигурността на Ливан, както и на принципите и правилата на международното право", заяви Салам в публикация в X.

Ден по-рано израелските власти съобщиха, че израелската армия е унищожила тунели в района на Бофорт в Южен Ливан, като твърдяха, че подземната инфраструктура е била ключова за плана на "Хизбула" да нападне градове в Северна Израел.

Припомняме, че израелската армия обяви, че се готви да проведе „мащабна антитерористична операция“ на Западния бряг след насилието, при което загинаха петима души: един израелец и четирима палестинци, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde. Армията на Израел е отложила отпуските на войниците и е разположила силите си на палестинската територия, окупирана от 1967 г. „Ще действаме твърдо срещу терористите и тези, които са им наредили“, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в свое изявление.

Насилието на Западния бряг се засили значително от началото на войната в Ивицата Газа през октомври 2023 г.

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