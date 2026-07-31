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Ново 20: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите", твърди външната министърка

31 юли 2026, 16:07 часа 1487 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Ново 20: България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите", твърди външната министърка

България никога не е била официално част от "Коалицията на желаещите", твърди министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова в отговор на парламентарен въпрос, публикуван на сайта на Народното събрание.

Депутатът от "Демократична България" Атанас Славов пита външния ни министър "кога и на какво юридически валидно основание е взето решение за оттегляне на страната от международния партньорски формат "Коалиция на желаещите", както и направена ли е оценка на въздействието по отношение на засягането на стратегическите национални интереси при заявеното оттегляне".

Според Петрова въпросът има нужда от прецизиране, тъй като България никога не е била официално част от "Коалиция на желаещите", което се потвърждава от липсата на акт в тази насока на Министерския съвет, включително и от предишни правителства, или на Народното събрание. В тази връзка България не би могла да вземе решение за оттегляне от неформалната група държави в "Коалиция на желаещите", към която никога не се е присъединявала официално, отговаря още министърът.

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"Коалиция на желаещите" има неформален и гъвкав характер, не представлява международна организация и няма формално членство в нея, поради което и не подлежи на формална процедура по съгласуване и междуведомствено одобрение, обяснява Велислава Петрова.

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"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия, за която премиерът Румен Радев заяви, че "мястото на България не е в "Коалицията на желаещите". Той каза още, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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