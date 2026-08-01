"Ще ги ударим много тежко, вече не се търпят": Тръмп с нов залп от заплахи по Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще удари Иран "много тежко" на фона на тиражирани съобщения в американски медии, че той обмисля да подложи през уикенда Ислямската република на масирани удари, включително по цели от енергийната инфраструктура, предаде Франс прес. "Ще ги ударим много тежко и, знаете ли, в един момент те ще кажат "вече просто не можем да издържим повече", каза лидерът на САЩ по време на заседание на кабинета в президентската резиденция "Кемп Дейвид". Още: Удари по електроцентрали и рафинерии: САЩ и Израел обсъждат съвместни мащабни атаки срещу Иран

Още този уикенд

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По-късно "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Тръмп е наредил нова атака, целяща да убеди Техеран да се предаде, и тя може да бъде предприета още този уикенд, според източници на изданието.

"Си Би Ес нюз" съобщи, че САЩ и Израел планират съвместни удари по цели, свързани с енергетиката, които e възможно да продължат през целия уикенд. Мишените вероятно ще включват обекти като петролни рафинерии и електроцентрали.

Близката до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) агенция Тасним цитира официален представител, който коментира съобщенията в американските медии и ги определи като "форма на безразсъдство", предаде Ройтерс.

По думите му Иран има подготвен цялостен план за отговор в случай на "потенциално американско безразсъдство", който включва критична инфраструктура на Израел и енергийна инфраструктура на САЩ в региона.

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