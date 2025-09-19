Войната в Украйна:

"Това не е Борисов, който познаваме": Ивелин Михайлов за полемиката между ГЕРБ и Пеевски

"Делян Пеевски скастри Борисов. Това не е Бойко Борисов, който всички ние познаваме. Това не е човекът, който като мако куче го в ритат и той да отива в ъгъла", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов във връзка с полемиката между санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него скоро ще стане ясно дали Борисов "се е превърнал Бойко Борисов в пекинез на Пеевски".

Припомняме, че след като вчера Пеевски каза, че е гарант за държавата, днес Борисов го разкритикува и му каза, че е самонадеян, като го сравни с ранния Борисов, когато самият е имал самочувствието, че си е самодостатъчен. По думите му обаче това не е така сега, защото правителството е на България, а не на ГЕРБ, Пеевски, ИТН или на БСП. 

Пеевски обаче продължава да твърди, че той е гарант, като напомни, че е спасил правителството по време на вота на недоверие. Той предупреди, че "ДПС - Ново начало" не се притеснява от избори, но увери, че такива няма да има. 

"Величие" се надява на президентска партия

Лидерът на "Величие" коментира и каква е алтернативата, като каза, че вариантът е идването на президента на политическия терен.

"С него има партии, които ще образуват мнозинство", каза още Михайлов, който очаква Радев да има между 70 и 100 депутати.

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
