Министър Керязов обеща: Няма да са 30%, но ще има увеличение на парите за спорт

В подготвяния нов държавен бюджета за 2026 г. ще има увеличение за спорта, но то няма да бъде в рамките на 30 процента. Това каза пред журналисти в Ямбол министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той посочи, че състоянието на ведомството е „много лошо” и че предстоят проверки как се разходват средства във федерациите. „Ще бъдем безкомпромисни, независимо за кой спорт става въпрос”, допълни той.

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Уверение

„Имам уверението на финансовия министър, че бюджетът ни ще бъде увеличен, разбира се, не с 30 процента. Проведохме един много конструктивен разговор. В него участва и председателят на парламентарната Комисия по въпросите на младежта и спорта Петър Стойчев”, каза Енчо Керязов.

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По повод публикувана вчера позиция на Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) с искане за увеличение на парите за спорт и насрочване на среща, Енчо Керязов каза, че в Министерството на младежта и спорта (ММС) все още не е постъпвало такова писмо. От Асоциацията бяха посочили, че „при отсъствие на проявено разбиране и диалог, АБСФ запазва правото си на протестни действия за защита на българския спорт”.

Срещи

Срещнал съм се с представители на абсолютно всички федерации, каза министърът. Той увери, че е наясно, че цените за самолетни билети и хотели при участия в състезания в чужбина са завишени и че федерациите са изправени пред огромни предизвикателства.

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По-важното е как се изразходват средствата и да има контрол, посочи Керязов. По думите му има федерации, които работят, показват резултати и то много добри. Има и други – с натрупани задължения, които са изразходвани без отчет и при тях ще бъдат извършени проверки. Според министъра това е справедливият подход и че доверие ще се изгради на базата на контрол.

Министър Керязов коментира темата с финансирането на спорта по време на официалното откриване на Държавното първенство по скокове на батут, провеждащо се в Ямбол от 26 до 28 юни в спортна зала „Диана”.

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