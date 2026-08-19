Социолози: На Йотова ще й е трудно да спечели на първи тур

Вариант, в който Илияна Йотова печели президентските избори на първи тур, би бил изненада, защото условията са много трудни. Това заяви Яница Петкова от социологическа агенция "Мяра".

"Фактът, че тя се обяви първа преди месец, със сигурност действа в нейна ползаи я поставя в силна позиция, но тя нямаше друг избор. Йотова е в центъра на вниманието и имаше очакване да го направи. А това я поставя и в ситуация за сериозна критика. В българското общество последните избори наблюдаваме такова криене на кандидати, във всякакъв тип мажоритарни избори, за кмет също, за да не излезе негативна новина. Това е с общото усещане за недоверие и страх към партиите. Но това не значи, че не са възможни изненади за президентските избори", каза Петкова.

Засега Йотова е в силна позиция

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"Към момента е сигурно, че Йотова е със силна позиция и "Прогресивна България" също, като партия, която я подкрепя. И победата ще е от ключово значение за затвърждаване на позициите", допълни тя.

Източник: БГНЕС

По думите на Петкова в управляващите е инициативата да задават дневния ред, не само правилата за функциониране на държавата. "Те са в ситуация, в която лесно биха могли да сбъркат, ако прекалят. Обявяването на победа винаги е сериозно", допълни тя пред БНР.

Според нея въпреки обявяването на програмата на управляващите, този прочит "не показва нищо, което да е изненадващо и сензационно".

"Всяко прекаляване обикновено не се толерира от българското общество и би дало възможност за критики от опозицията, която ще се активира в близките дни. В нашата държава много неща са се случвали, които са трудно търпими и поносими. Но обикновено над общественото мнение надделяват именно реплики. Усещането за сила създава възможността за прекаляване. Това, което виждаме около обявената програма, позволява на правителството да прекъсне едни критики", заяви още тя.

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