"Да влезеш в колаборация с неофашисти и после да учиш как да борим неофашизма": Божанков захапа Кирил Петков

Депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков обвини основателя на "Продължаваме промяната" Кирил Петков в лицемерие заради негови думи по повод радикализацията на младите хора у нас. Според Божанков е странно Петков да дава съвети по темата, при положение, че е влязъл колаборация с "неофашистите" от партия "Възраждане".

Божанов беше провокиран от коментар на Петков, който гласи: "Ако искаме да предпазим младите хора от радикализация, първо трябва да престанем да се преструваме, че пропагандата е просто „друго мнение“. Понякога пътят започва с клип, символ или Telegram канал. А може да завърши с реално насилие".

"Недопустимо легитимиране на неонацисти"

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"Силно включване на Петков по темата. Но всеки път по този въпрос съм длъжен да напомня: Именно той се договори с Костадин Костадинов за избор на служебен кабинет в синхрон с Радев. Слава Богу - неуспешно. По този повод ПП поиска от мен да не давам показания в МВР срещу партия „Възраждане“ (за да не навредя на преговорите за избора на Силви Кирилов). Пред цялата парламентарна група на ПП/ДБ Петков заяви, че отива на среща с Костя Копейкин. Рядко съм изпитвал подобно огорчение. Реагирах, че е абсолютно недопустимо да легитимираме неонацисти. Точно ние. Защото веднъж отворена тази врата - отваряме кутията на Пандора. И дадох пример с легитимирането на фашистите от страна на системните партии в Германия", написа Божанков.

"Ние бяхме автори на декларацията за санитарен кордон срещу профашистката партия “Възраждане”. Ние настоявахме другите партии да не влизат в общи политически действия с тях. Това бе втория ми аргумент. Знаете ли какво се случи? Петков заяви, че е лидер на партия и има право да се среща с когото реши. Заявих, че в такъв случай, имам право да се противопоставя публично на неговата инициатива. Когато поставих така нещата, Петков ме „покани“ да излезем пред залата. От някакво, в случая незаслужено, чувство за етика няма да кажа какво се случи, когато останахме извън залата. Но абсолютно цялата група на ПП/ДБ наблюдава всичко това. Казвам „наблюдава“, защото този флирт с неонацистите не срещна съпротива извън няколко души от ДБ, които реагираха вербално и с промяна в цвета на лицето - посиняха", продължи политикът.

"Приказките са едно. Да влезеш в колаборация с неофашисти и после да даваш уроци как да се борим с неофашизма - това идва в повече. Просто идва в повече", категоричен е народният представител.

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