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За малко да има война между Израел и Турция: Посланикът на САЩ в Анкара говори

19 август 2026, 13:16 часа 1149 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За малко да има война между Израел и Турция: Посланикът на САЩ в Анкара говори

Посланикът на САЩ в Турция Том Барак заяви пред i24NEWS, че израелският въздушен удар по военновъздушната база "Абу ал-Духур" в Сирия е криел "реален риск от бърза ескалация в пряк военен сблъсък между Израел и Турция, както и със Сирия". "Турските сили не са знаели, че израелски самолети се насочват към тази конкретна сирийска база, нито каква е целта им, и поради това е можело да решат да вдигнат изтребители по тревога, смятайки, че самите те са подложени на атака", каза Барак.

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Той добави: "Вчерашните събития бяха сериозни и тревожни. Въпреки това изпитваме облекчение, че нямаше жертви и че ситуацията не ескалира".

Израел извърши във вторник въздушни удари по базата "Абу ал-Духур" край Алепо. Атаката беше осъдена от Турция и разкритикувана от американски пратеник, който я определи като "ненужна ескалация".

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В изявление канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Сирия е била на път да наруши "статуквото, договорено с Израел по въпросите на сигурността“, като позволи разполагането на турски войски във военновъздушната база.

Според израелската страна подобно присъствие би представлявало заплаха за сигурността на Израел и няма да бъде толерирано. 

Анкара заяви, че траен мир в региона може да бъде постигнат единствено ако Израел спазва международното право и се откаже от своите „агресивни и принудителни политики“.

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Израел Турция Сирия война Иран
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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