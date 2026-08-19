Трети заподозрян за саботажа на "Северен поток" е арестуван в Хърватия: Ето кой е той

Украински гражданин беше арестуван днес в Хърватия по подозрение за връзка с подводните експлозии, които повредиха газопроводите „Северен поток“ между Русия и Германия през 2022 г., съобщи германската федерална прокуратура, както съобщава Асошиейтед прес. Според германските прокурори има сериозно подозрение, че заподозреният, заедно с други извършители, е причинил експлозията на взривно устройство на газопровода „Северен поток“, като по този начин е извършил противоконституционен саботаж и е унищожил инфраструктурен обект, съобщава „Дойче веле“.

Арестуваните до момента

Това е трети задържан след Серхий Куцненцов, който беше арестуван с европейска заповед в Италия през август 2025 г., а после екстрадиран и вече с обвинение в Германия, както и след инструктора по гмуркане Владимир Журавльов, който живееше в Полша и който беше задържан в края на септември миналата година, но който Варшава отказа да екстрадира. ОЩЕ: Втори арестуван за взрива на "Северен поток" няма да бъде предаден на Германия

A Ukrainian man has been arrested in Croatia at Germany’s request over the 2022 Nord Stream pipeline blasts.



German prosecutors allege he was one of the divers who planted the explosives, making him the second suspect arrested in the case.



Kyiv has repeatedly denied… pic.twitter.com/CB4ttZRsAH — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

Арестът в Пула

Украинецът с инициали Володимир З., чието пълно име не е публикувано в съответствие с германските закони за поверителност, е бил арестуван от хърватската полиция в Пула въз основа на европейска заповед за арест, съобщи АП, добавяйки, че операцията е била координирана от полицейската дирекция в Загреб.

В отговор на запитването на хърватската медия "Индекс" относно ареста, полицейското управление на Истрия също отговори. Те потвърдиха, че са арестували мъж тази сутрин в туристически обект в Пула и проверяват дали той е лицето, посочено в германската заповед за арест.

„Тази сутрин полицията в Истрия арестува лице в туристически обект в района на Пула, по отношение на което се предприемат действия за установяване дали той е лицето, за което Федералният съд в Карлсруе е издал Европейска заповед за арест“, отговори полицията, добавяйки, че към този момент все още не може официално да потвърди самоличността на арестувания, пише хърватската медия "Индекс". ОЩЕ: Атаката срещу "Северен поток": Списък на саботьорите и тяхната роля

Саботаж на дъното на Балтийско море

Подводни експлозии на 26 септември 2022 г. сериозно повредиха газопроводи, построени за транспортиране на руски природен газ до Германия по дъното на Балтийско море.

Този саботаж допълнително засили напрежението около войната в Украйна в момент, когато европейските страни, след началото на всеобхватната руска инвазия в Украйна, бързо прекратяваха зависимостта си от руски енергийни източници. ОЩЕ: Украинец е арестуван в Италия заради взрива на "Северен поток"