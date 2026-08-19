Църковен празник на 20 август: Защо НЕ трябва да подстригвате косата си утре

В православния календар на 20 август е празникът на свети пророк Самуил. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 20 август

Самуил е син на Елкан и Анна. Майка му, Анна, дълго време е била бездетна, затова усърдно се е молила на Бога за син. Когато Бог е чул молитвите ѝ, тя обещала да посвети детето на служба на Господа. Родил се Самуил и бил даден на първосвещеника Илий, за да служи в храма (1 Царе 1).

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Самуил получил пророческото си призвание още като дете. Според библейските разкази, Бог го повикал през нощта. След като това се случило няколко пъти Самуил осъзнал, че това е Господ, който му говори. Оттогава нататък той станал пророк, който предавал Божиите напътствия.

Самуил е последният от съдиите, служейки едновременно като съдия и пророк. Той е водил Израел, призовавал народа към покаяние, борил се с идолопоклонството и за възстановяване на вярата в единствения Бог.

Една от най-важните роли на Самуил е назначаването на първия цар на Израел, Саул. Народът поискал цар, който да бъде като другите народи, и Самуил, под Божие ръководство, помазал Саул за цар. Впоследствие обаче Саул се отвърнал от Бога и Самуил бил изпратен от Него да помаже нов цар, Давид.

Самуил помазал Давид за цар и го подкрепил, въпреки че той все още не е бил официално цар. Самуил пророкувал великото бъдеще на Давид, заявявайки, че той е бъдещ „човешки слуга на Бога“.

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Самуил е символ на праведно служение на Бога, непоколебима вяра и духовен авторитет. Неговият живот и служение са били пример за следващите поколения. В православната, католическата и някои протестантски традиции той е почитан като свети пророк.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 20 август

Ако на 20 август е топло и слънчево, есента ще бъде топла и суха. Ако има роса по тревата сутрин, това вещае ясно време в продължение на няколко дни. Ако птиците пеят силно и летят високо, времето ще бъде хубаво.

Какво не бива да правите утре? Вярва се, че подстригването на косата или рязането на ноктите на 20 август е забранено. Това се счита за лоша поличба, която може да донесе лош късмет. Също така, споровете или използването на груб език не се препоръчват на този ден, тъй като това ще се отрази негативно на енергията ви. Освен това не се препоръчва да започвате приготовления за сватба или да правите предложения за брак, тъй като съдбата няма да благоприятства подобни събития през този период. Денят се счита за неблагоприятен за важни житейски решения и начинания.

Какво можете да правите утре? В народните традиции този ден се смята за специален празник за мъжете – те се почитат на този ден, като се подготвят пищни трапези и се дават подаръци в знак на уважение и благодарност. Специален ритуал на този празник е приготвянето на ястие с гъби като символ на пожеланието за изобилна реколта и топла зима. Вярва се, че в семейство, в което се спазва този ритуал, няма да има глад през зимата.

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