Край на проруското му предаване: YouTube изтри канала на Емир Кустурица

На 19 август YouTube е премахнал авторския канал на Емир Кустурица "Моя жизнь" ("Моят живот") — проект, който той прави съвместно със сръбската редакция на руската държавна медия "Спутник". Според публикация от днес преди изтриването каналът е имал около 30 000 абонати. Като причина YouTube е посочил нарушение на условията за използване на платформата. В канала е имало качени стотици видеа.

Главната редакторка на RT и една от най-големите пропагандаторки на Кремъл Маргарита Симонян реагира веднага в Telegram, като написа: "Добре дошъл в клуба, маестро! Тук е топло, светло и мухите не хапят."

Това очевидно е начинът на Симонян да се покаже жертва, намеквайки, че YouTube през последните години премахна или ограничи множество канали, свързани с прокремълската пропаганда. След началото на пълномащабната война срещу Украйна платформата блокира съдържание на RT и "Спутник" в различни юрисдикции, а ЕС допълнително разшири санкциите спрямо руски държавни медии.

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Емир Кустурица от години демонстрира откровено проруски позиции. През април 2024 г., след срещата си с Владимир Путин, той каза, че е отишъл при него, за да му заяви, че иска да бъде част от "новия свят", който се появява в Евразия. Кустурица неведнъж е правил изказвания, оправдаващи руските действия в Украйна, определяйки ги като "принудителна мярка", както пише РБК.

През 2024 г. Кустурица дори заяви пред ТАСС, че вече се смята за "гражданин на Русия" и че би могъл официално да получи руско гражданство. И дори добави: "Но аз вече съм руснак".

Емир Кустурица поиска руско гражданство: Чувствам се руснак

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