Сръбска хакерска група плаши Хърватия: Не сме просто досадник, а заплаха

Сръбската хакерска група, наречена INF Group, твърди, че е проникнала в базата данни на Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO) и е откраднала данните на 105 000 хърватски граждани, заявявайки, че не е просто досадник, а заплаха за Хърватия на национално ниво. Според техните твърдения, лични данни, включително имена и фамилии, телефонни номера, лични идентификационни номера и имейл адреси, са били публично достояние, пише хърватската "Индекс", позовавайки се на Dnevnik.hr .

Хакерите заявиха, че публикуват данните безплатно и по принцип, и че не искат откуп в брой или криптовалути. В публикацията те обясниха и защо са засилили атаките срещу хърватските институции.

"А за тези, които се чудят защо темпото се е променило и защо сега удряме по-силно, нека просто кажем, че последните събития в Хърватия ни напомниха, че мълчанието не е стратегия и че всяко действие провокира реакция. Тези изтичания на информация не са съвпадение, а послание - майната ви... усташи“, пише хакерската група.

Как реагираха властите?

Служители по връзки с обществеността от МВР и института за пенсионно осигуряване са отговорили на хърватската медия "Индекс", че по това време не са знаели за инцидента със сигурността, но обявиха, че ще проверят и ще предоставят обратна връзка.

Това не е първият път, в който INF Group твърди, че е хакнала системите на хърватските институции. Преди десет дни те обявиха, че са откраднали данните на 86 000 хърватски граждани от съдебната система. ОЩЕ: "Идваме за всичко, което ви е скъпо": Сръбски хакери публикуваха данните на 86 000 хървати